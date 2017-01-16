Kendi Kanınızla Hareket Özgürlüğü Kazanın!

Hiç yan etkisi olmayan ve kişiye hareket özgürlüğünü ameliyatsız kazandırma konusunda önemli bir alternatif olma özelliği taşıyan PRP tedavisiyle ilgili merak edilen soruları Hastane Derindere Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nalan Şen’e sorduk…



PRP nedir?

PRP (platelet rich plazma) hastadan alınan kanın santrifüj edilmesiyle elde edilen trombosit ve trombositten açığa çıkan büyüme faktörlerinden zengin bir sıvıdır.



PRP tedavisinin amacı nedir?

Trombositler ve içlerindeki doku iyileşmesini artıran büyüme faktörlerini maksimum düzeyde hasarlı dokuya aktarmaktır. Büyüme ve iyileşme faktörleriyle yüklü trombositler, tamir elemanlarını ve kök hücrelerini hasarlı bölgeye çekmeyi başlatır. Ayrıca yeni damarların oluşmasına katkıda bulunarak o bölgenin kanlanmasını artırırlar. Kanlanmanın artması hasarlı bölgenin daha iyi beslenmesi ve zararlı artıkların daha iyi atılması anlamına gelir. Yaralanmanın ve zedelenmenin olduğu tendon, kıkırdak gibi yapıların hücrelerini uyararak o bölgedeki iyileşmeyi hızlandırırlar.



Hangi hastalıklarda uygulanır?

Diz, kalça, ayak bileği olmak üzere kireçlenme (osteoartrit) ile seyreden hastalıklarda,

Dizde menisküs ve ön çapraz bağ hasarlarında,

Kronik plantar fasiit dediğimiz ayak tabanı ağrılı hastalıkları (topuk dikenli veya dikensiz),

Omuz çevresi kaslarında yırtık ve incinme durumlarında,

Tenisçi ve golfçu dirseği,

Ayak bileği burkulmalarında uygulanır.

Özellikle kanser geçmişi olan hastalarda,

Aktif sistemik ve lokal enfeksiyonu olanlarda,

Kanama bozukluları; hemofili, trombosit disfonksiyonu olan hastalıkların varlığında

İltihaplı romatizmal hastalıklarda uygulanmaz.

PRP, her ne amaçla uygulanırsa uygulansın kesinlikle uzman hekimlerce yapılmalıdır. Uygulama yapılırken steril koşulların sağlanması çok önemlidir. Uygulandığı bölgede tamir sürecini uyardığı için uygulama sonrasında kısa süreli, hafif ağrı olabilir. Böyle durumlarda sadece parasetamol içeren ilaçlar kullanılabilir. PRP sadece kanı alınan bireylere uygulanabilir.PRP tedavisinin seans sayısı ile ilgili tüm dünyada net bir veri olmamakla birlikte çoğunlukla haftada ya da en fazla ayda bir defa olmak üzere toplam 3 seans uygulanması şeklindedir. Hastalık şiddetine göre yılda bir defa tekrar dozları yapılabilir.PRP kişilerin kendi kanlarından elde edildiği için yan etkisi yoktur.