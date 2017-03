Kendi Masalınızı, Kendinizle Süsleyin

Özel Fatih Hastanesi Güzellik Uzmanı Yasemin Haydaroğlu, gelişen teknoloji ile artık estetik problemlerini çözümsüzlük noktasından kurtardıklarını söylüyor.



Gelin olmak her kadının hayalidir. Bu hayalde prensesler gibi görünmeyi kim istemez ki; düğün her insanın kendi masalının mutlu sonudur. Kendi masalınızı en güzel prensesle süslemek ise sizin elinizde. Kilo problemi, tüy sorunu ve diğer estetik kaygılarınızı bitirmek ve nişanınızda karamsar renklere bürünmemek için, giymek zorunda olduğunuzu değil istediğinizi giyebilmeniz için 3 ay gibi kısa bir sürede prensesler gibi olabilirsiniz. İki beden incelerek kalıcı olarak zayıflayıp vücutta kas ve su eksilmeden, sağlığınıza zarar vermeden diyetisyen eşliğinde çok daha fit bir hale kavuşabilirsiniz.



Bizler Fatih Hastanesi olarak, hem psikolojik hem de beslenme kontrolünüzü sağlayarak; iğneli lipoliz, soğuk lipoliz, micro plus, radyofrekans, lenf derenaj uygulamaları ile en kısa sürede sağlıklı ve kalıcı bir şekilde kilo vermenizi sağlıyoruz.



Gelinlerimiz fotoğraf çekimlerinde “Güzel görünebilecek miyim?” endişesi ile yoğun kozmetik ürünleri ile makyaj yaptırmak zorunda kalıyor. Bu nedenle yüzdeki doğal ifadeleri kayboluyor. Hâlbuki cildinizdeki siyah noktalar, sivilce izleri ve ciltteki koyu lekelerden kurtulmak çok kolay. Bizler; cilt bakımı, dermapen, kimyasal peeling işlemleri ile daha pürüzsüz ve ciltteki kusurları kapatmaya gerek kalmadan daha mutlu yüzler elde etme garantisi sunuyoruz.