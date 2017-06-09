Kendini Sev!

Hepsini kafanızdan atın. Çünkü bunlara ihtiyacınız yok. Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek, sevmek, o şekilde mutlu olabilmek sizin elinizde. Nasıl mı?



Her sabah aynaya baktığınızda, karşınızda gördüğünüzün özel olduğunu bilin. Bilin ve bunu kabul edin. Mutluluk duyun.



Bedeniniz, başkalarının dediklerinden önemli değil. O, mükemmel bir sistematik ile sizin için çalışıyor, unutmayın.



Sahip olduğunuz mucizenin farkında olun ve negatif bütün düşüncelerden uzaklaşın. Kendinize, bedeninize bu gözle pozitif tarafından bakın.



Saçlarınıza, yüzünüze dokunun; hissedin. Kirpiklerinize varana kadar sizi siz yapan şeylerle, sizinle o hayatı yaşayan her bir noktanızla barışın. Bunları onaylayın, beğenin...



Kimseyle bir rekabete ya da kıyasa girmeyin. Sizden güzel olduğunu düşündüklerinizin de kendisinde beğenmediği noktaları olabileceğini unutmayın. Başkalarıyla ilgilenmek sizi yorar, yorulmayın...



Sadece kendinizi sevin, çünkü siz buna değersiniz. Çünkü, siz değerlisiniz...



