Keyifli Bir Mekan: Huqqabaz 

Geleneksel lezzetleri Batı senteziyle harmanlayan, kalitesi, çeşitliliği, atmosferiyle ve uygun fiyatlarıyla kahvaltı keyfinden günün geç saatlerine kadar günün her anını keyifli kılan mekan; rahat atmosferi, kendine özgü menüleri ile kendinizi olmak istediğiniz yerde hissettiriyor. Tadına doyum olmaz lezzetleri yepyeni bir konseptle buluşturan Huqqabaz, günün her anını keyifli anlara dönüştürüyor.

Zengin Bir Menü Sizleri Bekliyor…

Geneleneksel lezzetleri aynı çatı altında bulunduran Huqqabaz, misafirlerini ShisQebab ile dürümlere, BalıQekmek ile Eminönü esintisine, GevreQ ile pide ve pizza lezzetlerine, QofteBurqer ile kötfe ve hamburger lezzetlerine , Qahvaltı ile en güzel sabahlara, YeşilliQ ile zengin salatalara, Qurabiye ile en güzel 5 çaylarına, MaQarna ile tadına doyulmaz makarnalara ve çok yakında da sadece çocuklara özel Qidchen’a davet ediyor.

Yenilikçi konsepti ve güleryüzlü ekibi ile kapılarını Watergarden'da açan HuQQabaz, geniş menüsünü uygun fiyatlarla buluşturarak keyifli atmosferinde etkileyici anlar sunmaya kararlı.