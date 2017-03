KIKO Güzellik Sektöründe 20. Yılını Kutluyor!

İtalya'nın lider kozmetik markası KIKO Milano, 2017 yılında güzellik sektöründe 20. yılını kutluyor. İlk mağazası, 1 Eylül 1997'de tarihi bir Fiorucci mağazası içinde açılan KIKO Milano’nun ilk amiral gemisi mağazaları, mimarlar Francesco ve Alessandro Mendini tarafından tasarlandı. Geçtiğimiz 20 yılda KIKO, tüm profesyonel ve kişisel makyaj ihtiyaçlarını karşılayan sonsuz ton ve doku dizisi ile dünyadaki en seçici güzellik tutkunlarının kalbini fethetti. KIKO; renk, eğlence, inovasyon ve deneyim ile eş anlamlı olmasıyla farkını ortaya koyuyor.



Bugün KIKO, üçte biri İtalya'da olmak üzere 20 ülkede yaklaşık 1000 mağazaya sahip KIKO Milano, Avrupa'nın yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Hindistan ve Brezilya'da farklı lokasyonlarda bulunan mağazalarında makyaj tutkunları ile buluşuyor.



İtalyan modernliğinin bir örneği olan KIKO; aralarında makyaj, cilt bakımı ve güzellik aksesuarlarının da bulunduğu 1400'ün üzerinde ürünü ve her yıl sınırlı sayıda koleksiyonda sunulan 1000'in üzerinde yeni ürünü ile sanat, moda ve tasarım ile özdeşleşiyor.



İlk kez mimar Massimo Losaghini ve sonra dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma tarafından tasarlanan KIKO mağazaları, her zaman dinamik, eğlenceli, yenilikçi olmalarının yanı sıra sürekli bir evrim içinde olmalarıyla da dikkat çekerken aynı zamanda sürdürülebilir ve teknolojik olma özelliklerini de taşıyor.



20. yıl dönümü için KIKO, yükselmekte olan 7 farklı tasarımcıya sahip uluslararası markalarla iş birliklerine imza attı. Bu tasarımcılar, KIKO'nun özünü ve en önemli değerlerini kutlayacak: renk, yaratıcılık, yetenek ve tam bir İtalyan tarzı. Seçilen tasarımcılar, ilki Mart ve sonuncusu Kasım 2017'de lanse edilmek üzere yedi sınırlı üretim kapsül koleksiyon tasarlayacak. SuperDuper Hats tarafından tasarlanan Less is Better Mart ayında, Leitmotiv’in tasarımı Tropic Heat Nisan ayında, Arthur Arbesser’in Active Fluo’su Mayıs ayında, Benedetta Bruzzichese’in kapsül koleksiyonu Mini Divas Haziran ayında mağazalarda yerini almaya hazırlanırken, KIKO’nun 20. Yılına özel kapsül koleksiyonlar Eylül ayında Isa Arfen’in Asian Touch’ı, Ekim ayında Giannico’nun Candy Split’i ve Kasım ayında Au Jour le Jour’un Into the Dark koleksiyonu ile devam edecek.



KIKO’nun sürprizleri bu kapsül koleksiyonlarla da bitmiyor. 20. Yıla özel olarak her biri kapsül koleksiyondan biriyle ilişkili yedi farklı bileklik ucu ile süslenebilen bir de bileklik hazırlandı. Bileklik uçları biriktirilebiliyor ve bileklik, ilgili sınırlı üretim koleksiyonlardan ürünler satın alınarak özelleştirilebiliyor.



KIKO MILANO kurucusu ve CEO'su Stefano Percassi bu özel yıl ile ilgili olarak "KIKO, ilk 20 yılında her yıl artan bir büyümenin keyfini sürdü," dedi ve devam etti: "İlerlemeliyiz, müşterilerimizin gelişen ihtiyaçları ile gelişmeliyiz. Bu yıl, genç ve yükselen tasarımcılar ile KIKO'nun 20. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu yeni yetenekler, çalışmalarına deneme cesareti, inovasyon ve tam bir İtalyan tarzı olarak nitelenebilecek KIKO'nun DNA'sını aşılayacak." dedi.