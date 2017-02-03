Kilo Vermek İsteyenler Dikkat!

Fakat bu ikisini de etkileyen ve kilo vermek için oldukça önemli bir faktörün daha devreye girdiğini söylesek?



Uyku, kilo vermek isteyenler için en az doğru beslenme ve hareket etme kadar önemli bir aktivitedir. Uyku ihtiyacınızı yeterli miktarda gidermediğiniz zaman, vücudunuz fazla kilolarından kurtulamayacağı gibi, sağlıkla ilgili birçok problemle de karşılaşma olasılığınız artar.



Konu hakkında yapılan birçok araştırma, uyku problemi yaşayan ve yeterli miktarda uyumayan bireylerin, beden kitle indekslerinin, yeterli uyku alanlara oranla daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Uykusuz kalmak, beyin aktivitelerinde düzensizliğe yol açtığı gibi; açlık – tokluk durumunu düzenleyen hormonlarda da düzensizliğe neden olabiliyor.



Peki, uyku problemi yaşıyorsanız, yedikleriniz ile bunun üstesinden gelebilmeniz mümkün müdür? Yapılan araştırmalara göre; uyumadan bir süre önce doğru miktarda ve doğru besinler ile öğün almak, uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Süt, muz ve badem gibi besinler kaliteli bir uyku için size yardımcı olabilir.

