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Kim Demiş Kışın Beyaz Renk Giyilmez Diye!

Kim Demiş Kışın Beyaz Renk Giyilmez Diye!

Kış mevsiminde beyaz renk giyinmenin püf noktaları...

muhafazakar moda tesettür beyaz trendi

Moda dünyasında bazı kalıp yargılar vardır. Siyah ve beyazın klasik uyumu, lacivert ve siyahın birlikte güzel durmayacağı, aynı renk tonları ile yapılan kombinlerin sıkıcı ve durağan olacağı ya da bir kombinde en fazla üç renk kullanılması gibi kalıp yargılar değişen moda trendleri ile birlikte her an yıkılmaya hazır kaleler gibi! İşte o yargılardan birisi olan ‘kış mevsiminde beyaz giyilmez’ algısı, bu sezon en ünlü isimlerin öncülük etmesi ile çoktan yıkıldı bile!
 
muhafazakar moda tesettür beyaz trendi

Peki, kış mevsiminde beyaz renk giyinmenin püf noktaları nelerdir? İşte ünlü isimlerden ilham alarak oluşturduğumuz kış soğuklarında beyaz renk şıklığı dosyası…
 
muhafazakar moda tesettür beyaz trendi

Ünlü moda haftalarında ve moda bloggerlerının çekimlerinde hep özenerek baktığımız tepeden tırnağa beyaz giyilmiş görüntü, size de biraz abartı geliyorsa ve günlük hayatta bu kombinin kullanılmasının rahat olacağını düşünemiyorsanız; beyaz renk tercihinizi anahtar ve tek parçalarda kullanmayı denemelisiniz. Beyaz renkte bir palto, ya da beyaz renk bir çanta kış mevsiminde beyaz renk giyilmez algısını kırmaya yetecektir bile!
 
muhafazakar moda tesettür beyaz trendi

Eğer işin içine biraz kışlık bir görüntü katmak istiyorsanız, beyaz renk örgü hırkalardan yardım alabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir partiye katılan ünlü top model Kendall Jenner beyaz renkte tercih ettiği örgü desenlerinden oluşan sıcak kombiniyle tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardığını düşünürsek, beyaz örgü desenli parçalara yatırım yapabiliriz demektir.
 
muhafazakar moda tesettür beyaz trendi
 
muhafazakar moda tesettür beyaz trendi
 
muhafazakar moda tesettür beyaz trendi
 
muhafazakar moda tesettür beyaz trendi
 
muhafazakar moda tesettür beyaz trendi
 
muhafazakar moda tesettür beyaz trendi
 
muhafazakar moda tesettür beyaz trendi
 


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