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Kırmızı Damla İle Kara Sevda...

Kırmızı Damla İle Kara Sevda...

MELIS GORAL yakut taşının derin ve büyüleyici hakimiyetini, oniks taşının gücüyle birleştiriyor. Klasikleşen Dark Koleksiyonu’na yepyeni bir form kazandıran Yakut, Oniks ve Pırlanta yüzük Sevgililer Günü için de anlamlı bir hediye alternatifi.

Başarıları ve ödülleri kadar zamansız koleksiyonları ile de dünyada ve Türkiye’de mücevher tasarımında değerli bir yer edinen yükselen mücevher tasarım markası MELIS GORAL, Dark Koleksiyonu’na yakutu da dahil ederek eşsiz bir birliktelik sunuyor.
 
İnsana pozitif etkisi olan birçok özelliği içinde barındıran ve Hindistan’da “Değerli Taşların Efendisi” olarak adlandırılan mutluluk duygusunu arttıran yakuttan ilham alarak; feminen gücü simgeleyen kırmızı ile asaletin sembolü siyahı harmanlayıp, pırlantanın göz alıcılığıyla birlikte sonsuz sevgiyi vadediyor.
 
Yakut ve Oniks Beraberliği: Aşkın İzi…
 
Ürün yelpazesini her daim canlı ve yenilikçi temeller üzerinde kurarak devam ettiren MELIS GORAL tasarımlarında sunduğu sıra dışı işçilik, kalite ve özgünlük odaklılığıyla yeni sezonda da her kadına kendinden izler bulabileceği tasarımlar sunmaya devam ediyor.
 
Bebek’teki showroom’unun yanı sıra Ziya Mücevher, Midnight Express ve Beymen’lerde satılan MELIS GORAL yeni ürünlerini keşfetmeniz için sizi bekliyor.
 


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