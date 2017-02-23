  1. Anasayfa
  2. Kırmızı Halı Şıklığı; Red Carpet
Kırmızı Halı Şıklığı; Red Carpet

Kırmızı Halı Şıklığı; Red Carpet

Özel günlerde her kadın şık olmak ister. Ama şık olmak o kadar da kolay değildir. Tarzınıza, bedeninize hatta bütçenize uygun bir kıyafeti belki de aylarca arar durursunuz.

Dünyaca ünlü markaların gece elbiselerini sizlerle buluşturan Red Carpet ile hayalinizdeki elbiseyi bulmak ise artık çok kolay. Red Carpet’ta Reem Acra, Stella McCartney, Zac Posen, Chloe, Cavalli, Victoria Beckham, Tadashi Shoji vb. dünyaca ünlü markaların yanı sıra yerli tasarımcılardan da Raisa&Vanessa, A46, Tuvanam, Özgür Masur gibi önemli tasarımcıların en güzel elbiselerini bulabilirsiniz.
 
Hem İstanbul hem de İstanbul dışına hizmet veren Red Carpet, elbiselerde %80 oranında kiralama yöntemi kullanıyor. Bunun yanı sıra satışa sundukları bir de koleksiyonları bulunuyor. Ayrıca büyük beden şık gece elbiseleri bulmanın zorluğunu da düşünerek beden aralığını 34-48 beden arası tutmuşlar.
 
Tesettürlü kadınlar için ise elbiselere hassasiyetleri ve zevkleri doğrultusunda özel uyarlamalar yapma kolaylığı sağlıyorlar.
 
Kısaca; Red Carpet ile dünya markalarını kirala, gecenin yıldızı sen ol...
 

 
kiralık lüks elbise
 
kiralık lüks elbise

 
kiralık lüks elbise
   
kiralık lüks elbise

Adres: Şenlikköy Mah. Harman Sok. 43/2 Florya/İstanbul
Telefon: 05335933991
Instagram: @rentredcarpet
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.