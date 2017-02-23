Kırmızı Halı Şıklığı; Red Carpet

Dünyaca ünlü markaların gece elbiselerini sizlerle buluşturan Red Carpet ile hayalinizdeki elbiseyi bulmak ise artık çok kolay. Red Carpet’ta Reem Acra, Stella McCartney, Zac Posen, Chloe, Cavalli, Victoria Beckham, Tadashi Shoji vb. dünyaca ünlü markaların yanı sıra yerli tasarımcılardan da Raisa&Vanessa, A46, Tuvanam, Özgür Masur gibi önemli tasarımcıların en güzel elbiselerini bulabilirsiniz.



Hem İstanbul hem de İstanbul dışına hizmet veren Red Carpet, elbiselerde %80 oranında kiralama yöntemi kullanıyor. Bunun yanı sıra satışa sundukları bir de koleksiyonları bulunuyor. Ayrıca büyük beden şık gece elbiseleri bulmanın zorluğunu da düşünerek beden aralığını 34-48 beden arası tutmuşlar.



Tesettürlü kadınlar için ise elbiselere hassasiyetleri ve zevkleri doğrultusunda özel uyarlamalar yapma kolaylığı sağlıyorlar.



Kısaca; Red Carpet ile dünya markalarını kirala, gecenin yıldızı sen ol...



Adres: Şenlikköy Mah. Harman Sok. 43/2 Florya/İstanbulTelefon: 05335933991Instagram: @rentredcarpet