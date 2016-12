'Kırmızı/Kırmızı', The Museum of Modern Art’ta!

Aslı Çavuşoğlu'nun ilk kez 14. İstanbul Bienali’nde sergilenen ve bu bienal için ürettiği Kırmızı/Kırmızı (2015) başlıklı çalışmasının bir bölümü, New York’taki MoMA - The Museum of Modern Art’ın kalıcı koleksiyonuna dahil edildi.



Bir sivil toplum kuruluşu olarak, çağdaş sanatı destekleme amacında birleşen grup SAHA Derneği ve Arab Museum of Modern Art (Mathaf)’ın destekleriyle üretilen, çok özel bir çalışma. Eser, sanatçının eskitilmiş kâğıt ve el yapımı defterler üzerine Aras nehri bölgesine özgü kırmız böceğinden, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bir teknikle elde edilen Ararat kırmızısını kullanarak, Ermeni minyatürlerinden esinle çizdiği desenlerden oluşuyor., bienalin ardından Mathaf - Arab Museum of Modern Art’ta ikinci kez sergilenmiş ve tüm iş müzenin koleksiyonuna katılmıştı. Şimdi de aynıserisinden bienalde gösterilmeyen tam dört desen, The Museum of Modern Art’ın (MoMA) koleksiyonuna katıldı.