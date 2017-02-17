Kirpiklerinizin Daha Kıvrık Gözükmesini İster Misiniz?



1-Kirpik kıvırıcısını fön makinesi ile ısıtmayı denediniz mi? Kulağa saçma gelse de fön makinesi ile ısıttığınız kirpik kıvırıcısı ile kirpiklerinizi kıvırmayı denemelisiniz. Çünkü aynı saç fönü gibi doğru sıcaklığı kirpiklerinize uyguladığınızda kirpikleriniz daha uzun ve kıvrık gözükebilir. Fakat ısı uyguladığınız kirpik kıvırıcısını önce parmağınızda bir ısı testinden geçirmelisiniz.



2- Kirpiklerinizi kıvırmadan önce vazelin sürmek, kirpiklerinizin daha kıvrık gözükmesinin gizli silahlarından birisidir. Kullanmadığınız bir kirpik fırçası ile vazelin sürdüğünüz kirpiklerinizi vazelinden sonra kirpik kıvırıcısı kıvırın. Ancak vazelini kirpiklerinize sürerken gözünüz ile temas etmemesine dikkat ediniz.3- Kirpiklerinizin daha kıvrık gözükmesi için kullandığınız maskarayı suya dayanıklı olan modellerden seçebilirsiniz. Çünkü suya dayanıklı maskara, uzun süren bir kalıcılık için kirpiklerinizin kıvrıklığını daha vurgulu bir şekilde ön plana çıkaracaktır.