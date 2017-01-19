Kış Aylarında En Çok Tercih Edilen BB Kremler

Peki, soğuk kış günlerinde cildinizi hem fazla makyaj yapmadan sağlıklı ve parlak göstermek hem de soğuk havadan korumak mümkün desek? İşte son zamanlarda makyaj dünyasının en sevilen ürünlerinden birisi: BB kremler yardımımıza yetişiyor. Tüm kış kullanabileceğiniz; yaşlanmadan nemlendirmeye kadar pek çok özelliği bir arada sunan BB kremler arasından en sevilen ve en çok tercih edilen markaları sizin için sıraladık. İşte BB krem dosyası:



Diorskin Nude BB Creme

Dior markasının makyaj ürünlerindeki iddiasını bilmeyen yok. Markanın BB krem listesinde en üst sıralara yerleşmesini sağlayan bu hafif formüle sahip BB kremi ise cildinizdeki doğal duruşuyla sizi mest edecek.



Son zamanlarda ünlüler dünyasının da tercih ettiği bu hafif krem; nemlendirici, fondöten, concealer, güneş koruma ve kırışıklık karşıtı özellikleri tek bir şişede sunması ise gönülleri fethetmiş durumda.En çok sevilen ve tercih edilen makyaj markalarından birisi olan Maybelline markasının Dream Fresh BB kremi, cildinize daha yumuşak ve canlı bir görüntü katacak ve kış aylarında en büyük problemlerden birisi olan nemlendirme ihtiyacına da cevap verecek.BareMinerals markasının BB ve CC kremi tek bir tüpte birleştirdiği bu ürün, diğer BB kremlere göre daha yoğun bir kapatıcı özelliği sunuyor.En problemli cilt tiplerinden birisi olan karma ya da yağlı ciltlerin kurtarıcı ürünü olan Benefit Bigger Than BB Big Easy; kadife bitişi ile cildinizi yağlı ve parlak görüntüden uzaklaştıracak. Bu ürün, aynı zamanda yüksek kapatıcılık etkisi ile sizin gönlünüzü kazanacak.