Kış Aylarının Bitmeyen Kâbusu: Depolanan Yağlar

Havaların soğuması ile birlikte artan iştah ve ısınmak için daha fazla tatlı yeme isteği hareketsizlik ile birleşince; sonuç, alınan kilolar. Peki, tüm bildiklerinizi bir kenara bırakın; size soğuk havalarda yağ yakımını arttırabilmek mümkün desek ne dersiniz? İşte kış aylarında kilo vermenin kilit noktaları…



Her Gün Bir Kök Bitki Tüketin

Doğanın mucizesine inanmayan yoktur sanırım. İşte toprağın bize sunduğu nimetlerden birisi olan kök bitkilerini günlük yemek menülerinize ekleyerek işe başlayabilirsiniz. Özellikle akşam yemeklerinde farklı kök bitki yemekleri tercih ederek yağ yakımını daha da hızlandırabilirsiniz.



Şekere Hayır!

Şeker tamamen uzak durmanız gereken tehlikeli bir beyazdır. Ancak kış aylarında şeker tüketimine daha fazla dikkat etmeniz gerekir. Çünkü şeker; kalp krizi ve daha nice hastalığın temel sebeplerinden birisi olduğu gibi karın ve bel bölgesi yağlanmasının da temel sebeplerinden birisidir.



Bitki Çayları

Kış aylarında belki de en sevdiğimiz şeylerden birisi sıcacık bitki çaylarını yudumlamaktır. Özellikle C vitamini açısından oldukça zengin olan kuşburnu, kış aylarının en faydalı bitki çaylarından birisidir. Bunun yanı sıra bitki çayları içerek kan şekerinizi düzenleyebilir ve anlık açlık krizlerinizi sağlıklı bir şekilde engelleyebilirsiniz.

