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Kış Bitmeden Uygulamanız Gereken Trendler

Kış Bitmeden Uygulamanız Gereken Trendler

Son yıllarda olduğu gibi bu sene de kısacık sezona birçok trend sığdırdık.

Yarısına geldiğimiz kış mevsimine, en iyi trendleri uygulamadan veda etmeyin istedik ve bu yazıyı hazırladık. Bol kazaklar, oversize kabanlar, battaniye atkılar, maskülen takımlar, farklı dokulardaki çeşitli kumaş ve desenler derken rengarenk bir kış geçiriyoruz. İşte kış bitmeden uygulamanız gereken en popüler trendler…
 
Kadife
 
İki sezondur altın çağını yaşayan kadife, kıyafetten aksesuara, ayakkabıdan çantaya kadar her yere ağırlığını koydu. Kış bitmeden bu trendin takipçisi olmaya devam etmelisiniz…
 

kadife trendi kiyafetler

Dantel
 
Her yüzyılın modası dantel de bu sezon yükselişte olan trendlerdendi.  Gömleklerden eteklere özellikle de gelinlik ve abiyelere damgasını vuran bu trend, doğru kullanıldığında ortaya harika bir stil çıkarıyor.
 
dantel elbise

Metalik
 
Bu sezon metalik yansımaların zirve yaptığı sene oldu. Hem dore hem lame ışıltılı ayakkabı, kıyafet, aksesuar ve makyaj trendleri sokakları aydınlattı.
 
metalik kiyafetler

Pili Etek
 
İstisnasız bütün mağazalarda sezon boyunca pili etek gördük. Kadifesi, derisi, penyesi derken her mevsime uyarlanabilen bu midi boy etekleri, kış bitmeden özellikle
deri kumaşta denemelisiniz.
 
pilili etekler

Üst Üste Giyim
 
Herkesin sevemediği bu trend, doğru uygulandığında oldukça cool bir görünüm sağlıyor. Elbiselerin içine t-shirt veya body, gömleklerin üzerine yelekler vb. kullanımlar sezon boyunca kullanıldı, daha da çok göreceğiz…
 
kat kat giyim
 
Yapay Kürkler
 
En havalı trendlerin başında gelen yapay kürkleri, hem ceket hem de yelek formunda bolca gördük. Hala denemediyseniz kış bitmeden bu trendi yakalayın…
 
yapay kürkler


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