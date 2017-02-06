Kış Bitmeden Uygulamanız Gereken Trendler

Yarısına geldiğimiz kış mevsimine, en iyi trendleri uygulamadan veda etmeyin istedik ve bu yazıyı hazırladık. Bol kazaklar, oversize kabanlar, battaniye atkılar, maskülen takımlar, farklı dokulardaki çeşitli kumaş ve desenler derken rengarenk bir kış geçiriyoruz. İşte kış bitmeden uygulamanız gereken en popüler trendler…



Kadife



İki sezondur altın çağını yaşayan kadife, kıyafetten aksesuara, ayakkabıdan çantaya kadar her yere ağırlığını koydu. Kış bitmeden bu trendin takipçisi olmaya devam etmelisiniz…



Her yüzyılın modası dantel de bu sezon yükselişte olan trendlerdendi. Gömleklerden eteklere özellikle de gelinlik ve abiyelere damgasını vuran bu trend, doğru kullanıldığında ortaya harika bir stil çıkarıyor.Bu sezon metalik yansımaların zirve yaptığı sene oldu. Hem dore hem lame ışıltılı ayakkabı, kıyafet, aksesuar ve makyaj trendleri sokakları aydınlattı.İstisnasız bütün mağazalarda sezon boyunca pili etek gördük. Kadifesi, derisi, penyesi derken her mevsime uyarlanabilen bu midi boy etekleri, kış bitmeden özelliklederi kumaşta denemelisiniz.Herkesin sevemediği bu trend, doğru uygulandığında oldukça cool bir görünüm sağlıyor. Elbiselerin içine t-shirt veya body, gömleklerin üzerine yelekler vb. kullanımlar sezon boyunca kullanıldı, daha da çok göreceğiz…En havalı trendlerin başında gelen yapay kürkleri, hem ceket hem de yelek formunda bolca gördük. Hala denemediyseniz kış bitmeden bu trendi yakalayın…