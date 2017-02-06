Kış Bitmeden Uygulamanız Gereken Trendler
Son yıllarda olduğu gibi bu sene de kısacık sezona birçok trend sığdırdık.
Yarısına geldiğimiz kış mevsimine, en iyi trendleri uygulamadan veda etmeyin istedik ve bu yazıyı hazırladık. Bol kazaklar, oversize kabanlar, battaniye atkılar, maskülen takımlar, farklı dokulardaki çeşitli kumaş ve desenler derken rengarenk bir kış geçiriyoruz. İşte kış bitmeden uygulamanız gereken en popüler trendler…
Dantel
Her yüzyılın modası dantel de bu sezon yükselişte olan trendlerdendi. Gömleklerden eteklere özellikle de gelinlik ve abiyelere damgasını vuran bu trend, doğru kullanıldığında ortaya harika bir stil çıkarıyor.
Metalik
Bu sezon metalik yansımaların zirve yaptığı sene oldu. Hem dore hem lame ışıltılı ayakkabı, kıyafet, aksesuar ve makyaj trendleri sokakları aydınlattı.
Pili Etek
İstisnasız bütün mağazalarda sezon boyunca pili etek gördük. Kadifesi, derisi, penyesi derken her mevsime uyarlanabilen bu midi boy etekleri, kış bitmeden özellikle
deri kumaşta denemelisiniz.
Üst Üste Giyim
Herkesin sevemediği bu trend, doğru uygulandığında oldukça cool bir görünüm sağlıyor. Elbiselerin içine t-shirt veya body, gömleklerin üzerine yelekler vb. kullanımlar sezon boyunca kullanıldı, daha da çok göreceğiz…
Yapay Kürkler
En havalı trendlerin başında gelen yapay kürkleri, hem ceket hem de yelek formunda bolca gördük. Hala denemediyseniz kış bitmeden bu trendi yakalayın…
Yarısına geldiğimiz kış mevsimine, en iyi trendleri uygulamadan veda etmeyin istedik ve bu yazıyı hazırladık. Bol kazaklar, oversize kabanlar, battaniye atkılar, maskülen takımlar, farklı dokulardaki çeşitli kumaş ve desenler derken rengarenk bir kış geçiriyoruz. İşte kış bitmeden uygulamanız gereken en popüler trendler…
Kadife
İki sezondur altın çağını yaşayan kadife, kıyafetten aksesuara, ayakkabıdan çantaya kadar her yere ağırlığını koydu. Kış bitmeden bu trendin takipçisi olmaya devam etmelisiniz…
Dantel
Her yüzyılın modası dantel de bu sezon yükselişte olan trendlerdendi. Gömleklerden eteklere özellikle de gelinlik ve abiyelere damgasını vuran bu trend, doğru kullanıldığında ortaya harika bir stil çıkarıyor.
Metalik
Bu sezon metalik yansımaların zirve yaptığı sene oldu. Hem dore hem lame ışıltılı ayakkabı, kıyafet, aksesuar ve makyaj trendleri sokakları aydınlattı.
Pili Etek
İstisnasız bütün mağazalarda sezon boyunca pili etek gördük. Kadifesi, derisi, penyesi derken her mevsime uyarlanabilen bu midi boy etekleri, kış bitmeden özellikle
deri kumaşta denemelisiniz.
Üst Üste Giyim
Herkesin sevemediği bu trend, doğru uygulandığında oldukça cool bir görünüm sağlıyor. Elbiselerin içine t-shirt veya body, gömleklerin üzerine yelekler vb. kullanımlar sezon boyunca kullanıldı, daha da çok göreceğiz…
Yapay Kürkler
En havalı trendlerin başında gelen yapay kürkleri, hem ceket hem de yelek formunda bolca gördük. Hala denemediyseniz kış bitmeden bu trendi yakalayın…
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