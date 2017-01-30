Kış Bitmeden: Yapay Kürk Yelekler
Yapay kürkler her sonbahar - kış sezonunda sıklıkla karşılaştığımız trend parçaların başında geliyor.
Ünlü tasarımcıların koleksiyonlarında yer verdiği, moda dünyasının öncü isimlerinde de bolca gördüğümüz bu parçalardan yapay kürk yelekler ise insana apayrı bir hava katıyor.
Yapay Kürk Yelekleri Nasıl Kombinlemeli?
Çok soğuk olmayan havalarda ve spor bir kombin oluşturmak istediğinizde; kısa kollu triko veya t-shirtlere başvurabilirsiniz. Beyaz düz bir t-shirt her yerde olduğu gibi yapay kürk yeleklerle de uyum içerisinde olacaktır. Daha soğuk havalarda ise uzun kollu triko veya body parçalarla yeleğinizi kombinleyebilirsiniz.
Klasikten vazgeçemeyenlerdenseniz, kürk yelekleri balıkçı ve dik yaka parçalarla kullanmayı deneyin. Beyaz uzun kollu bir gömlekle de şık ve temiz bir görünüm yakalayabilirsiniz.
Her kürk parçasında olduğu gibi kürk yeleklerin de en büyük dezavantajı, kişiyi olduğundan daha kilolu göstermesidir. Bu sebeple yelekleri, aynı renklerde ince üstlerle kombinlemeyi deneyin. Aynı veya yakın tonlardaki parçalarla kombin yapmak, güzel sonuç verecektir.
Bel oyuntunuzun kaybolmaması için de ince bir kemer takabilirsiniz. Ayrıca unutmayın; bir kombinde bir parça kürk kullanmak fazlasıyla yeterli olacaktır. Kürk yelek giydiğinizde, kombininizde başka bir kürklü parçayı bulundurmamaya özen gösterin…
Ünlü tasarımcıların koleksiyonlarında yer verdiği, moda dünyasının öncü isimlerinde de bolca gördüğümüz bu parçalardan yapay kürk yelekler ise insana apayrı bir hava katıyor.
Tek bir dokunuş ile tüm kombinin havasını değiştiren bu parçaları ise birkaç farklı tarz ve kombinde kullanarak şık ve cool bir görünüm elde edebilirsiniz.
Yapay Kürk Yelekleri Nasıl Kombinlemeli?
Çok soğuk olmayan havalarda ve spor bir kombin oluşturmak istediğinizde; kısa kollu triko veya t-shirtlere başvurabilirsiniz. Beyaz düz bir t-shirt her yerde olduğu gibi yapay kürk yeleklerle de uyum içerisinde olacaktır. Daha soğuk havalarda ise uzun kollu triko veya body parçalarla yeleğinizi kombinleyebilirsiniz.
Klasikten vazgeçemeyenlerdenseniz, kürk yelekleri balıkçı ve dik yaka parçalarla kullanmayı deneyin. Beyaz uzun kollu bir gömlekle de şık ve temiz bir görünüm yakalayabilirsiniz.
Her kürk parçasında olduğu gibi kürk yeleklerin de en büyük dezavantajı, kişiyi olduğundan daha kilolu göstermesidir. Bu sebeple yelekleri, aynı renklerde ince üstlerle kombinlemeyi deneyin. Aynı veya yakın tonlardaki parçalarla kombin yapmak, güzel sonuç verecektir.
Bel oyuntunuzun kaybolmaması için de ince bir kemer takabilirsiniz. Ayrıca unutmayın; bir kombinde bir parça kürk kullanmak fazlasıyla yeterli olacaktır. Kürk yelek giydiğinizde, kombininizde başka bir kürklü parçayı bulundurmamaya özen gösterin…
@ebrusevertrk
@ykzceylan
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