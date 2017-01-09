Kış Depresyonu İle Başa Çıkma Yolları

Canınız bir şey yapmak istemiyor ya da her şey size sıkıcı mı geliyor? Öyleyse size kendinizi rahatlatmak için birkaç tavsiyede bulunacağız. İşte zihinsel olarak rahatlamanın ve yenilenmenin en güzel yolları…



Sıcak bir banyo ile kendinizi şımartın

İşten yorgun argın geldiniz, ya da dışarıda çok üşüdünüz. Yapmanız gereken tek şey eve gelerek küvetinizin içini sıcak su ile doldurmak ve kendinize şımartıcı bir banyo hazırlamak. İşin içine sakinleştirici etkili aromatik yağlardan da eklemeyi ihmal etmeyin. Hatta biraz mum ışığına ne dersiniz? Mum ışığı ve sıcak su, kısa zamanda sakinleşmenizi sağlayacaktır.



Çiçekçiden çiçek alın

Evinize giderken denk geldiğiniz bir sokak çiçekçisini pas geçmeyin. En sevdiğiniz çiçeklerden oluşan renkli bir buket hazırlatın ve evinizde en çok vakit geçirdiğiniz odaya yerleştirin.



Gece hantallığı

İşten yorgun argın eve geldiğiniz akşamlarda yapmanız gereken en güzel şeylerden birisi tembellik. Kendinize büyük bir kasede patlamış mısır hazırlayın ve en sevdiğiniz filmin tadını çıkarın.



Kendinizi şımartın

Çok yoğun bir hafta mı geçirdiniz? İşyerinin yoğunluğu sizi de olumsuz anlamda mı etkiledi? Öyleyse kendinizi şımartma zamanı gelmiş demektir. Yoğun geçen bir hafta sonrasında kendinizi şımartmak için yapılacak en güzel şey bir masaj randevusu almak. Böylece hem vücudunuz rahatlayacak hem sessizlik içinde kendinizi dinleyeceksiniz.



Sosyal medyaya mesafe

Siz yoğunluk içinde can çekişirken sosyal medyada en yakın arkadaşınızın tatil fotosunu ya da patronunuzun çıktığı yurtdışı seyahatini görmeniz pek hoş olmaz dimi? Öyleyse bu gibi zamanlarda biraz ruhunuzu dinlendirin ve sosyal medya detoksu uygulayın.

