Kış Enfeksiyonundan Korunmak İçin...

Soğuyan havalarla birlikte kalabalık ve kapalı mekanlarda geçirilen sürenin uzaması nedeniyle enfeksiyonların daha hızlı ve kolay yayılmaları, hava kirliliğinin artması, havanın soğuk ve kuru olması sonucu burun mukozalarının kuruyarak enfeksiyon gelişimine daha yatkın hale gelmesi, soğuk havaya uyum sağlaması için daha fazla enerji harcayan vücudun direncinin düşmesi kaçınılmaz oluyor...



Tüm bu belirtilerle beraber de soğuk algınlığı, grip, bademcik ve kulak enfeksiyonları gibi hastalıklara yakalanma oranı artıyor. Halbuki yaşam kalitemizi düşüren, bizi hem sosyal hayatımızdan hem de işimizden alıkoyan bu enfeksiyon hastalıklarından korunabilmemiz mümkün. İşte bunun için Acıbadem Fulya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr.Hülya Kuşoğlu, kış mevsimini sağlıklı geçirmemiz için günlük yaşantımızda dikkat etmemiz gereken kuralları anlattı...



Ellerinizi Sık Sık Yıkayın

Enfeksiyonların yayılmasını önlemek için en etkili yol, şüphesiz sık sık ellerinizi yıkamak olacak. Gün boyunca her durumda kullandığımız ellerimiz, gözle görülemeyen birçok bakteri, parazit ve virüsle etkileşimde oluyor. Yrd. Doç. Dr. Hülya Kuşoğlu, enfeksiyon kaynağı olan bu mikroorganizmaların hem kendimiz hem de çevremizdeki kişiler için risk oluşturduğuna dikkat çekerek, ”Bu nedenle ellerinizi bilekler, avuç içleri, parmaklar, parmak araları, el sırtı ve tırnak içleri dahil olmak üzere en az 15 saniye bol su ve sabunla iyice yıkamaya özen gösterin.” diyor.



Her Gün Kullandığınız Eşyaları Temizleyin

Önce başkalarıyla ortak kullanılan malzemeleri kullanmadan silerek enfeksiyon kapma riskini azaltabilirsiniz. İşteki masanızı, kalemleri ve bilgisayar klavyelerini, kapı kollarını sık sık temizleyerek veya spor salonlarındaki spor aletlerini kullanmadan önce tutacak yerlerini antiseptik ürün veya mendillerle temizleyerek enfeksiyonlardan korunabilirsiniz.



Özel Bardağınızı Kullanın

“Kendi su bardağınızı kullanmanız, ağız yoluyla enfeksiyon kapma riskinizi azaltacaktır.” diyen Yrd. Doç. Dr. Hülya Kuşoğlu, hastalıklardan korunmak için tavsiyelerine şöyle devam ediyor: “Su ve sabunla yıkanmadan kullanılan ortak mutfak malzemeleri virüs ve bakterilerin yayılmasına katkıda bulunuyor. Dolayısıyla başka kişilerin kullandıkları bardak, çatal ve kaşık gibi malzemeleri temizlemeden kullanmanız da hastalıkları çok çabuk kapmanıza sebep olacaktır. Bu nedenle ortak kullanılan bu tür malzemeleri kullanmadan önce mutlaka yıkayın.”



Maske Kullanın

Özellikle kapalı mekânlarda havada damlacıklarla asılı kalan bakteri ve virüsler solunum yoluyla kolaylıkla bulaşarak; soğuk algınlığı, grip, zatürre gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Bu nedenle olabildiğince kapalı mekânlardan uzak durmanız veya gitmeniz gerekiyorsa da ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde maske kullanmak size hastalıklardan korunma aşamasında yardımcı olacaktır.



Günde 10 Bin Adım!

Hareket edip egzersizler yapmanız, vücudunuzun savunma sistemini güçlendirdiği için ihmale gelmez. Vücut sağlığınız için günlük 10.000 adım, tüm dünyada benimsenmiştir.



Beslenmenize Renk Katın

Enfeksiyonlara karşı güçlü bir bağışıklık sistemi, dengeli beslenmekten geçer. Çeşit çeşit meyve ve sebze tüketmek, sağlık için gerekli beslenme öğelerini ve vitaminleri doğal yoldan sağlayacaktır. Mümkün olduğunca endüstriyel gıdalardan uzak durun, doğal ürünleri tercih edin.







