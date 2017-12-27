  1. Anasayfa
  2. Kış Günlerinde Ofis Stili
Kış Günlerinde Ofis Stili

Kış Günlerinde Ofis Stili

2017 yılı olabildiğince soğuk ve üşüten bir şekilde geldi.

ofis şıklığı

Son günlerde yoğun kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına indiğini göz önünde bulundurduğumuzda, kadınların her gün yaşadığı ne giyeceğim sorunsalının daha da büyüdüğünü görüyoruz. Özellikle çalışan kadınların işi daha zor, bu soğuk havalarda her gün aynı soru ile boğuşuyorlar: Ofiste ne giyeceğim?
 
ofis stili
@bbtlb

Eğer siz de sıcak evinizde çıkıp, her sabah ofisin yolunu tutan çalışan kadınlardan biri iseniz; işte size kurtarıcı niteliğinde soğuk günlerde giyilecek ofis kombinleri …
 
ofis kombini
@elifd0gan

Anahtar renk: Kırmızı
İşte basit olan her şeyi bir tık yükselten ve iddialı hale getiren bir renk: kırmızı. Eğer soğuk havalarda içinizden bir türlü giyinmek gelmiyorsa, yapmanız gereken şey oldukça basit: sevdiğiniz bir pantolonu ve kazağı giyip kırmızı bir çanta ya da rujdan yardım almanızdır. Unutmayın; kırmızı renk, günlük kombinlerinizi renklendiren sihirli bir güçtür.
kırmızı çanta
İpekyol​​​​​​​
İpekyol
İpekyol
İpekyol
İpekyol
Oversize Kazak
Sezonun en trend parçalarından birisi olan oversize kazaklar ve parçalar modayı ofise taşımak için ideal parçalardan birisidir. Krem renginde bir oversize kazak ile hem sade hem de iddialı bir ofis stili yaratmaya ne dersiniz?
 
İpekyol
İpekyol​​​​​​​
İpekyol
 
İpekyol
Twist

Maksi Palto
Moda dünyasına bir girdi tam girdi: maksi palto. Geçtiğimiz sezon adeta patlama etkisi yaratan, bu sezonda da iddiasından hiçbir şey kaybetmeyen maksi paltolar, soğuk kış günlerinde şıklığından ve tarzından vazgeçmeyen kadınların ilk tercihlerinden birisi olacaktır.
 
Zara
Koton
Koton
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.