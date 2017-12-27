Kış Günlerinde Ofis Stili

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İpekyol​​​​​​​ Twist

Zara

Koton



Eğer siz de sıcak evinizde çıkıp, her sabah ofisin yolunu tutan çalışan kadınlardan biri iseniz; işte size kurtarıcı niteliğinde soğuk günlerde giyilecek ofis kombinleri …İşte basit olan her şeyi bir tık yükselten ve iddialı hale getiren bir renk: kırmızı. Eğer soğuk havalarda içinizden bir türlü giyinmek gelmiyorsa, yapmanız gereken şey oldukça basit: sevdiğiniz bir pantolonu ve kazağı giyip kırmızı bir çanta ya da rujdan yardım almanızdır. Unutmayın; kırmızı renk, günlük kombinlerinizi renklendiren sihirli bir güçtür.Sezonun en trend parçalarından birisi olan oversize kazaklar ve parçalar modayı ofise taşımak için ideal parçalardan birisidir. Krem renginde bir oversize kazak ile hem sade hem de iddialı bir ofis stili yaratmaya ne dersiniz?Moda dünyasına bir girdi tam girdi: maksi palto. Geçtiğimiz sezon adeta patlama etkisi yaratan, bu sezonda da iddiasından hiçbir şey kaybetmeyen maksi paltolar, soğuk kış günlerinde şıklığından ve tarzından vazgeçmeyen kadınların ilk tercihlerinden birisi olacaktır.