Kış Mevsiminde Çiçek Kokusu Sevenlere

Bazı kadınlar çiçeksi kokuları saf halleri ile kullanmayı tercih ederken bazı kadınlar ise misk, tonka fasulyesi ya da sandal ağacı kokuları ile karıştırarak çiçeksi kokuların kalıcılıklarını daha da arttırmaktan yana oluyor.



Peki, dünyaca ünlü güzellik editörleri tarafından seçilen, kış çiçeklerinin en büyülü notalarına sahip birbirinden güzel ve kalıcı parfümlere göz atmaya ne dersiniz? İşte kış mevsiminde de çiçek gibi kokmaktan vazgeçmeyenler için en güzel öneriler…



Bottega Veneta / Knot

İtalya kıyılarının taze havasından ve çiçeklerinden esinlenen bu koku, taze, egzotik, olumlu ve sıcak izler bırakır. Üst notalarında Clementine, mandalina, limon, portakal çiçeği esansı ve portakal çiçeği bulunduran bu parfüm; Kalp notalarında şakayık, beyaz gül ve lavantaya yer verirken alt notalarında ise misk ve tonka vardır.



Parfüm dünyasına yeni adımını atan ancak herkesin tanıdığı büyük bir marka olan Christian Louboutin, parfüm koleksiyonu ile şimdiden büyük beğeni toplamış vaziyette. Serinin kış çiçekleri dendiğinde ilk akla gelen kokusu ise ‘Tornade Blonde’. Kırmızı gül, menekşe ve kuş üzümü çiçeklerinin yoğun olduğu bu parfüm, yoğun ve tatlı kokular içermekte.Buile feminenliğe yeni bir övgü geliyor. Parfümün top notaları nar kalbi, gül yapraklarının değerli özü ve misk nektarları içerirken; kalp notaları ise Isparta gülü özü, grandi florum yasemin özü içermektedir. Parfümün en dip notaları ise şehvetli miskler, sandal ağacı sütü, beyaz tütsü esansı içermektedir.