Kış Mevsiminin Vazgeçilmezi: Kestane

Sobadan gelen çıtırtılar, kestaneden gelen cızırtılar, adeta canlı bir kış tasviri gibidir. Peki, kış mevsiminin olmazsa olmazı kestanenin faydaları nelerdir? Kestaneyi nasıl tüketmeliyiz? İşte pek çok faydası bulunan kestaneye ait farklı bir tarif…



3-4 Kestane = 1 Dilim Ekmek

Kestane sindirilebilen lifler içeren bir karbonhidrat kaynağı. Karbonhidrat açısından zengin olduğu için ekmek yerine geçen besinler arasında yer alır. İçerdiği karbonhidrat bakımından düşündüğümüzde 3-4 adet kestanenin bir dilim ekmeğe eşit olduğunu söyleyebiliriz. Kestane ayrıca içerdiği omega-3 ve omega-6 yağ asitleri sayesinde kalp ve beyin sağlığı için önemli yiyecekler arasında bulunuyor. B grubu vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, demir, magnezyum ve bakır gibi mineraller açısından da zengin olan kestanenin bir tanesi ortalama 20 kaloridir.



Kestaneyi farklı bir şekilde tüketmek isteyenlere, hem oldukça hafif hem de kalorisi de az olan güzel bir tatlı tarifimiz var. Kestaneli narlı muhallebi tarifini, kestane sever biri iseniz sevmemeniz imkânsız. Öyleyse buyurun tarifimize:



Kestaneli Narlı Muhallebi



Malzemeler:

3 yemek kaşığı yulaf kepeği

2 su bardağı az yağlı süt

1 tatlı kaşığı vanilya

1 yemek kaşığı bal

10 adet haşlanmış kestane

1 adet nar



Yapılışı:

- Öncelikle kestanelerin üzerini çizerek haşlayalım ve kabuklarını soyalım.

- Hazırladığımız haşlanmış kestaneleri süt ile birlikte robottan geçirelim.

- Robottan geçirdiğimiz kestane ve süt karışımını, yulaf ezmesi ve vanilya ile ocakta pişirilelim. Muhallebi kıvamına gelince ocağın altını kapatalı, bal ve nar taneleri ekleyerek karıştıralım.



Afiyet Olsun!



