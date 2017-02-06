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Kış Nimetlerinden Faydalanın

Kış Nimetlerinden Faydalanın

Kış mevsiminin en güzel sebze ve meyvelerinden oluşan oldukça yararlı iki tarifimiz, sizlerle...

Kış Sebzeleri Çorbası Tarifi

Malzemeler:
1 adet soğan
4 adet patates
2 adet lahana yaprağı
3 adet havuç
2 adet pırasa
3 yemek kaşığı yağ
1,5/2 litre su
1 yemek kaşığı un
Bir miktar tuz

Yapılışı:
Tüm sebzeleri yıkayıp küçük küpler halinde doğrayınız. Soğanı yağla kavurup unu ekleyiniz. Bir iki kez karıştırıp patates dışındaki bütün sebzeleri katınız. Sebzeler hafif yumuşadıktan sonra kaynamış suyu ilave ediniz. Biraz daha yumuşadıktan sonra patatesi ve tuzu ekleyiniz. Kaynayınca blenderdan geçirip nane ile servis yapınız...

Kış Meyveleri İçeceği
Malzemeler:
1 adet nar
1 adet mandalina
2 adet havuç
2 adet portakal
1 kesmeşeker büyüklüğünde rendelenen taze zencefil.

Yapılışı:
Malzemelerin tamamını blenderdan geçirdikten sonra su ilave ederek 1 litreye tamamlayın.
 
Melis Özer
 


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