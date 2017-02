Kış Sebzeleri İçinizi Isıtsın

Kış Sebzeleri



Brokoli: Az pişirilmeli ve buharda haşlanmalıdır. Haşlandığı suyundaki vitaminlerden dolayı bu su dökülmemelidir. Mide ve yemek borusu kanseri tehlikesini azalmasına yardımcı olur. Mineral ve demir eksikliğini giderir.



Brüksel lahanası: Kanser hastalığının bütün türlerine karşı çok etkili bir besindir. Az pişirilmeli ve buharda haşlanıp, yarı çiğ tüketilmelidir.



Sarımsak: Yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarına karşı riski azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Enerji verir. A, B, C, P vitaminleri içerir. Kanı temizler, iştah açar.



Marul: A vitamini içerir.



Lahana: Bu sebze çok iyi bir toksin atıcıdır. Antioksidanlar içerir. Bağırsak kanserine karşı iyi gelir. A, B ve C vitaminleri açısından zengindir.



Pırasa: Böbrek taşının oluşumuna karşı yardımcı rol oynar. İçerdiği posa sayesinde kabızlığa iyi gelir. Potasyum, demir, kalsiyum ve fosfor açısından çok zengindir.



Bal kabağı: Tatlı, çorba ve mezelerde sıkça kullanılır. Kalsiyum, fosfor ve A vitamini içerir. Kolon kanserine karşı koruyucu içeriği vardır.



Enginar: Kan şekerini dengeler. Karaciğerin dostudur.



Ispanak: Demir deposudur. Vitamin zenginliği açısından da çok önemli bir besindir. İçerdiği mineraller; magnezyum, fosfor ve iyot. Mide kanserini önler. Diğer yapraklı sebzelere göre daha çok protein içerir.



Kırmızı biber: Yüksek tansiyonu ve kolesterolü düşürür.



Maydanoz: İdrar söktürücüdür, ödem atıcıdır. Kaynatılıp suyu içilebilir. C vitamini, A vitamini ve potasyum deposudur. Besin değeri yüksekken, tazeliğini yitirmeden tüketmesi gerekir. Kansızlığı giderir. Böbrek taşını düşürürken yardımcı olur ancak böbrek iltihabı olanlar bu sebzeyi tüketmemelidir. Kan şekerini dengeler.



Mantar: Yağ oranı çok düşük bir besindir.



Kereviz: İyi bir antioksidandır. Karaciğeri korur. Kerevize kokusunu veren madde ‘fitalid’dir. Bu madde kandaki stres hormonunu azaltır.



Havuç: Vücuda, kalbe ve gözlere kuvvet verir. Bitkinliğe ve kansızlığa iyi gelir. A, B1, B2 vitaminleri ve lif kaynağıdır. Sindirime yardımcı olur. Kabızlığı giderir, ishali keser. Cilde tazelik ve canlılık verir. Diş etlerini güçlendirir. Mide ve bağırsak rahatsızlığına iyi gelir.



Kış Meyveleri



Portakal: Turunçgiller ailesinin bir üyesidir. C vitamini deposudur. Hastalıklara karşı korunmada büyük etkisi vardır. Lifleri sayesinde kandaki kolesterol seviyesini düşürerek tansiyonun dengelenmesini sağlar. Kansızlığa iyi gelir. Damarları güçlendirerek kalbin zarar görmesini engeller. Vücuttaki ezik ve çürük bölgelerin daha çabuk iyileşmesini sağlar. Uykusuzluğu giderir, cildi güzelleştirir.



Armut: Yemeklerden önce tüketilmelidir. Kabuklu olarak tüketilmesi bağırsak sağlığı açısından çok faydalıdır. Mideyi kuvvetlendirip, hazmı kolaylaştırır. Kandaki üre asidi ve üre tuzlarını dışarı atar. Böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Böbrekteki kum ve taşın dökülmesini sağlar.



Ayva: A,B vitaminleri ile yüksek miktarda potasyum içerir. Hoş bir kokusu vardır. Zindelik verir. İshale iyi gelir. Bronşit, öksürük ve verem tedavisinde kullanılır. Ağız kokusunu giderir. Kusmayı önler.



Elma: A ve C vitamini ile yoğundur. Baş ağrısına iyi gelir. Kan şekerini kontrol altına alır. Sindirimi kolaylaştırır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterole iyi gelir. Artrit, romatizma ve gut hastalıklarına karşı iyi gelir.



Kivi: Soğuk algınlığına yardımcı olur. Vitamin deposudur. Kanseri önlemeye yardımcı olur. Ciltteki kusurları engellemeye yardımcı olur.



Greyfurt: Bağışıklık sistemi için çok yararlıdır. A, C ve E vitaminleri açısından zengindir. Yorgunluğa ve halsizliğe iyi gelir. Kasları güçlendirir.



Nar: Antioksidan içeriği olarak önemli bir meyvedir. İçeriğindeki zengin vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanseri önlemede yardımcıdır. Kan yapar, idrar söktürür, enerji verir.



Muz: İshale iyi gelir. Afrodizyak etkisi vardır. Çocuklarda ise kemik gelişimine yardımcıdır.



Melis Özer