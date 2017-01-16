Kış Sebzelerinin Baş Tacı: Pırasa

Kış sofralarımıza sıklıkla konuk olan pırasa; C vitamini, potasyum ve kalsiyum açısından oldukça zengindir. Ayrıca içeriğinde K ve B vitaminlerini, silisyum, manganez, kükürt, bakır, demir ve iyot içerir. Zambakgiller familyasından olup, kokusu soğanı andırır. 2 çeşit pırasa vardır. Birisi yazlık, diğeri ise kışlıktır. Koyu yeşil yapraklı, sert gövdeli ve soğuğa dayanıklı olduğu için kış sebzesidir.



Pırasanın birçok faydası vardır. Kansızlığa iyi gelir, vücudu kuvvetlendirir, sindirimi kolaylaştırır, böbrek, bağırsak ve mideyi çalıştırır, idrar söktürür. Pırasa şurubu göğsü yumuşatır. Böbrekteki kum ve taşların dökülmesine yardımcı olur. Kabızlığı giderir. Arı sokması sonucu tedavide de kullanılır. Egzama ve damar sertliğine karşı da iyi gelir. Uykuyu kolaylaştırır.



Pırasayı Nasıl Kullanalım?

Yemeklerde ve salatalarda kullanabilirsiniz. Pırasanın beyazı sıkılarak elde edilen su ile cildinize parlaklık sağlayabilirsiniz. Pırasayı ince ince doğrayıp, süt ile pişirip, içine 1 kaşık bal ilave ettikten sonra içerseniz öksürüğünüze de iyi geldiğini göreceksiniz.



Pırasa Nasıl Saklanmalı?

- Pırasayı temizleyin, yıkayın ve birbirine eşit uzunluklarda doğrayın.

- Doğradığınız pırasaları 5 dakika süre ile şok haşlama yapın. Daha sonra soğuk suda soğutun.

- Suyunu süzün ve poşetleyin.

- Pırasayı yaklaşık 8 ay süre ile derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Kullanacağınız zaman oda sıcaklığında çözdürebilirsiniz.



Pırasalı Kış Türlüsü

Malzemeler:

1 çorba kaşığı margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

4 adet orta boy pırasa

2 adet kereviz



300 gram kıyma



2 adet soğan



2 adet havuç



2 adet patates



1 çorba kaşığı salça



5-6 diş sarımsak



Yapılışı:



Bir tencerede yağları kızdırın. Küçük küçük kestiğiniz soğanları ve kıymayı ilave edip, soğanları şeffaflaştırana kadar kavurun. Havuçların kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın ve kerevizleri de aynı şekilde doğrayarak tencereye dahil edin. Sebzeler yumuşayana kadar ara ara karıştırın. Yaklaşık 5 dakika sonra doğradığınız pırasaları da atın. 3-4 dakika sonra doğranan patatesleri de ekleyin. Akabinde sulandırdığınız salçayı ve dövülmüş sarımsakları da ilave edin. En son tuzunu da ekleyip, kaynadıktan sonra yemeğinizi hazır halde!



Pırasalı Kolay Börek



Malzemeler:



4 adet yufka



500 gr. pırasa



2 adet orta boy havuç



½ çay bardağı sıvı yağ



2 yumurta



3 su bardağı yoğurt



Kimyon



Tuz-karabiber



Yapılışı:



Pırasalar yıkandıktan sonra, dilimlenir ve ince kıyım olması için rondodan geçirilir. Tavaya alınan pırasalara biraz sıvıyağ eklenerek yumuşaması sağlanır. Pişmesine yakın, rendelenen havuç eklenir ve beraber kavrulur. Bütün baharatları eklendikten sonra, soğumaya bırakılır. Kâsenin içinde 2 su bardağı yoğurt, 1 yumurta, 1 yumurtanın akı ve 1 yemek kaşığı sıvıyağ çırpılır. Her bir yufka üçgen şeklinde 6 eşit parçaya bölünür. Yufkanın içine, hazırlanan yoğurt karışımı sürülür. Onun üstüne pırasa harcı sürülür ve sigara böreği şeklinde sarılıp, tepsiye dizilir. En son ayırdığımız 1 yumurta sarısını 1 bardak yoğurt ile çırpıp tepsideki böreklerin üzerine dökülür. Üzerine çörek otu ya da susam serpebilirsiniz. Sonrasında 180 derecede pişirip, servis edebilirsiniz.



Pırasalı Kek



Malzemeler:



3-4 adet pırasa



2 adet patates



2 su bardağı mısır unu



1 adet yumurta



1 paket kabartma tozu



1 adet yumurta akı



1 adet yumurta sarısı



3-4 çorba kaşığı beyaz peynir



1 su bardağı sıvıyağ



1 su bardağı yoğurt



1 demet maydanoz



Tuz ve kırmızı pul biber



Yapılışı:



Pırasaları çok ince olacak şekilde, patateslerin de kabuklarını soyup küp şekilde doğrayın. Maydanozu ince kıyım kesin. Genişçe bir kaseye 1 yumurtayı ve 1 yumurtanın akını alıp kabarana ve köpük köpük olana dek çırpalım. Arkasından sıvıyağ ve yoğurdu ekleyin. Bir süre daha çırpıp bu sırada fırını da ısınması için açın. Pırasayı, patatesi, maydanozu, peyniri, kabartma tozunu, tuzu ve pul biberi ilave edip karıştırın. Mısır ununu azar azar, hamur kek kıvamına gelene kadar ekleyin. Keki pişireceğiniz kabı yağlayın ve tabanına un serpin. Hamuru boşalttıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüp, 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.



Afiyet Olsun!



Melis Özer



