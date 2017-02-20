Kısa İspanyol Paça Pantolon Nasıl Giyilir?

Bu soruyu soruyoruz çünkü sıradan bir jean ya da pantolon gibi giyerseniz İspanyol paça pantolonları, hiçbir numarası kalmaz. Birkaç ufak noktaya dikkat ederek giyinip kombinlediğiniz taktirde ise şık bir görünüm yüzde yüz garanti…



Öncelikle doğru pantolonu bulmalısınız. Çok zayıf ya da tam tersi fazla kilolarınız olabilir. Her iki durumda da İspanyol paçanın bacaklarınıza yapışan modellerden uzak durmanız gerek. Orta genişlikte bir pantolon ideal olacaktır. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise İspanyol paça pantolonun boyu. Sıklıkla giydiğiniz ayakkabıların topuk uzunluğuna göre ideal bir paça boyu edinin.Ayakkabı demişken bu seçimde işiniz biraz kolay. İspanyol paçalar, özellikle kalın topuklu ya da dolgu topuklu ayakkabılar ile çok yakışıyor. Hem bu şekilde bacak boyunuz olduğundan daha da uzun gözükecektir.İspanyol paça pantolonu kombinlerken ise pantolon formunun tam aksine üstünüze oturan parçalar giymek doğru olacaktır. Bedene oturan kısa ceketler, kısa kazaklar ya da trikolar, cool bir görünüm sağlar. Gömlek giyecekseniz de pantolonun içine sokarak kullanabilirsiniz. Ve son olarak İspanyol paça pantolonlar ile kemer kullanımı sizi bir adım daha ileriye taşıyacaktır…