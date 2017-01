Kışın Tatil Başka Güzel!

Tatil denince akla yaz mevsimi gelir dediğinizi duyar gibiyim. Aslında öyle değil... Turizm cenneti olan ülkemizde, kış mevsiminde de gezilecek ve tatil yapılacak çok fazla yer var. Özellikle kışı, karı seven ve bu fırsatı kaçırmayıp kış sporları yapmak isteyenler için hazırladığımız seçeneklere bir göz atın...





Kayak Tutkunlarının Adresi



Palandöken Dağı'nın karlı eteklerinde konumlanmış, Erzurum ve Palandöken Dağı'nın büyüleyen manzarasına sahip Dedeman Palandöken, 187 odalı bir kayak oteli olarak misafirlerini ağırlıyor. Dedeman Palandöken’in kış sporları ile ilgili her türlü imkân misafirlerine sunuluyor. Otelin hemen yanında yer alan farklı zorluk derecelerindeki kayak pistleri, profesyonel kayakçıların ve kayak tutkunlarının ilgisini çekiyor. Dedeman Palandöken konforlu konaklama, bembeyaz karlar üstünde sucuk-ekmek ya da şömine karşısında salep imkânları ile misafirlerine keyifli bir kayak tatili sunuyor. Her ne kadar Palandöken’de bir numaralı spor kayak olsa da Dedeman Palandöken misafirlerine farklı birçok alternatif de sunuyor. Kayak öncesi Fitness Center’da son teknoloji koşu bantları, kürek çekme aletleri ve serbest ağırlıkları kullanıp ısınabiliyorsunuz. Özellikle Palandöken Dağı’nın en zorlu parkuru olan Ejder Pisti’nde iyi bir performans çıkarmak adına kardiyo çalışmak isteyen misafirler için aerobik dersleri de mevcut. Ayrıca, kayakla geçen yorucu bir günün ardından rahatlamak için ısıtmalı havuzda vücudunuzu dinlendirebilirsiniz.



Dedeman Palandöken’in yanı başında yer alan kayak pistlerine ek olarak Türkiye’deki en iyi kış sporları tesislerinin birçoğu Erzurum’da yer alıyor. Yılda 150 gün karla kaplı olan Palandöken’deki kar tabakasının uzun bir süre ‘toz kar’ özelliğini kaybetmemesi sebebiyle Palandöken kayakçılar için bir hayalin gerçekleşmesi gibi.



Her kış yüzlerce kayak severleri ağırlayan Golden Key Kartalkaya, sizlere doğanın kalbinde eşsiz bir kış tatili sunuyor. 2200 metre zirveden Köroğlu Dağları’nın eteklerine doğru inerken, yemyeşil ağaçlar sizlere eşlik ediyor. Tertemiz havayı içinize çekerken, doğanın en saf hali gözlerinizi kamaştırıyor. Eşsiz yayla mimarisine sahip dış görünümü ve modern iç dekorasyonuyla Golden Key Kartalkaya’da, şehrin karmaşasından uzaklaşıp bembeyaz karlar içinde, macera dolu bir tatil geçirebilirsiniz. Sabah uyandığınızda, pencerenizden bembeyaz karları izleyerek güne merhaba diyebilir; sadece 400 metre ileride yer alan kayak pistlerine kısa bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz. Golden Key Kartalkaya’da yer alan kayak okulunda, dilerseniz tecrübeli hocalardan ders alabilir, dilerseniz kayak ekipmanları kiralayarak doğada benzersiz bir maceraya çıkabilirsiniz. Golden Key Kartalkaya’daki tatilinizde geceleme sayınız kadar, Kartal ve Dorukkaya pistlerinden ücretsiz yararlanabiliyorsunuz.Ağaoğlu My Mountain Uludağ’ın konforu ve özel hizmetleri ile bir araya gelen tertemiz dağ havası, yeşilin her tonunun yer aldığı zengin bitki örtüsü, şehrin gürültüsü ve stresini unutmanızı sağlıyor. Ağaoğlu My Mountain, konumu dolayısıyla Uludağ'ın en kolayından en profesyoneline kadar tüm pistlerinde kayak yapabilmenizi sağlıyor. Belvü Teleski'ye sahip olan Ağaoğlu My Mountain, Kuşaklıkaya'da açılan son modern telesiej tesisi ve Belvü Gondala ile birlikte kayak aktiviteleri için dilediğiniz kadar çeşitlilik sunuyor. Tüm snowboard ve kayak ekipmanları, kayak odasından kiralanabiliyor. Ayrıca kayak hocaları tarafından gruplara ve kişilere özel kayak dersleri veriliyor.Bursa Uludağ ismiyle özdeşleşen Alkoçlar Uludağ, özellikle kayak severlerin ve kayak tatilini ailece yapanların ilk tercihi. Uludağ 1. Bölge otelleri arasında bulunan, ayrıcalıklı bir kış tatili sunmayı hedefleyen Alkoçlar Uludağ, misafirlerine her iki bölgede de geçerli tek kart sistemi ve 17 lift avantajıyla dört dörtlük kayak keyfi yaşatıyor.Piste sıfır, geniş ve ferah otel lobisinden pisti görebilen konumu ile kayak severler tarafından tercih edilen Alkoçlar Uludağ, misafirlerine eğlence ile ilgili de birçok seçenek sunuyor. Ayrıca sömestr tatilinde kayak sporunu sevdirmeyi amaçlayan birçok okul ve eğitim kurumuna da ev sahipliği yapmakta.Alkoçlar Uludağ’da misafirler; tek bir kartla, 17 tesis ile 1. ve 2. bölgelerdeki tüm pistlere ulaşabiliyor. 1. bölgede Alkoçlar Teleski, Fahri Telesiyej, Beceren Teleski, Osman Yüce Telesiyej, Belvü Teleski, Mandra Telecabin, İtalyan Teleski, Tutyeli Telesiyej, Kuşaklıkaya Telesiyej; 2. bölgede Mandıra Teleski, Kırkgözler Teleski, Maden Telesiyej, Beden Terbiyesi Telesiyej, Baia Teleski, Alkoçlar-Karinna Teleski, Kartanesi Teleski’lerinden tek kartla gün boyu yararlanabiliyorlar.Kar Beyaz Kayak Odası ile de otel misafirlerine her yıl yenilenen, kayak ve kayak ekipmanları temin ediliyor. Profesyonel destek elemanları, misafirlerin her türlü ihtiyacında yanında oluyor.Muhteşem Samanlı Dağları’nın zirvesinde yer alan, The Green Park Kartepe Resort & SPA, bir tarafta Sapanca Gölü diğer yanda İzmit Körfezi manzarası ile İstanbul’a sadece 1 saat mesafede. Kış aylarında kayak, snowboard; yaz aylarında ise futbol ve adrenalin sporları tutkunları için en cazip adres konumundaki otel, şirket toplantıları ve seminerleri için de profesyonel organizasyonlar sunuyor.Acemi ve profesyonel kayakçıların faydalanabildiği toplam 17 pisti bulunan kayak merkezi, güvenlik ve yönlendirme konularında da dünya standartlarına uygun. İstanbul'a yalnızca bir saat uzaklıkta bulunan ve dört mevsimin güzelliğini bir arada barındıran The Green Park Resort Kartepe, kayak tatili için ideal bir seçenek...Dorukkaya Ski & Mountain Resort, çam ormanları arasında, sonsuz beyazlığın ortasında, renkli, çılgın eğlenceler ve sınırsız heyecanlar sunan, dünya standartlarında bir kayak ve snowboard merkezi. Bolu Kartalkaya'daki konumu itibariyle İstanbul ve Ankara'dan kısa sürede ve kolaylıkla ulaşılabilen Dorukkaya Ski & Mountain Resort, Türkiye'nin en iyi kayak pistlerinin bulunduğu bir alan üzerinde yer alıyor. Avusturyalı mühendisler tarafından yapılan Türkiye'nin ilk snowpark tesisi Dorukkaya, kayak ve snowboard tutkunlarının vazgeçilmez buluşma noktası olma özelliği taşıyor. Eğer kış sporları sizin için vazgeçilmezse Dorukkaya Ski & Mountain Resort sizin için mükemmel bir alternatif. Kayak ve snowboard tutkusu, Dorukkaya'da sınırsız eğlence, adrenalin ve yüksek kar kalitesiyle birleşerek sizi tatilin zirvesine taşıyor. Dorukkaya, farklı zorluk derecelerinde ve uzunluklarında 7 ski - lift ve 11 kayak pisti, sezon boyunca her cumartesi freestyle gösterileri ve yıl boyunca yüksek kar kalitesi ile kayak severlerin ilk tercihleri arasında yerini koruyor. Başta Rusya ve Hollanda olmak üzere Türkiye'den ve dünyadan pek çok turisti ağırlayan Dorukkaya Ski & Mountain Resort'un, gelecekte uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak bir merkez konumuna gelmesi hedefleniyor. İstanbul ve Ankara'ya olan mesafesi ile kolay ulaşım avantajı sağlayan Dorukkaya Ski & Mountain Resort, aynı zamanda kayak ve snowboard dışında da sunduğu sınırsız eğlenceyle kışın da tatil yapılabileceğini kanıtlıyor.Erzurum’da Palandöken Dağları’nın eteğinde Türkiye’nin ilk kayak ve kongre oteli olarak hizmet veren Polat Erzurum Resort Hotel, kayak otellerinde sıkça rastlanmayan özel konumuyla havaalanına ve şehir merkezine kolay ulaşım imkânı sunuyor. Otele ait olan telesiyej sistemi ile dağ üzerinde bulunan kayak noktalarına kolay ve hızlı ulaşım sağlanıyor. Ayrıca Özelleştirme Daire Başkanlığı’na ait olan pistlerde ücretli olarak kayılabiliyor. 50 km’lik dünyaca ünlü pistleri ile kış sporlarını yapmak isteyenlerin hizmetinde olan Palandöken’de, 4 ay boyunca kayak yapılabiliyor. Ayrıca her yıl geleneksel olarak yapılan Alp Disiplini Kayak Müsabakaları bölgeye ayrı bir özellik kazandırıyor.Misafirlerin eşyalarını güvenle saklayabilecekleri kilitli ve ısıtmalı dolaplarıyla 500 metrekarelik kayak odası ise; sporseverlere her türlü ekipman desteğini sunuyor.Ferko Ilgaz Mountain Hotel&Resort; tüm yıl boyunca şehir gürültüsünden, kıyı tatilinin bunaltıcı atmosferinden uzaktaki eşsiz bir manzarada, yemyeşil doğayla iç içe, kuş cıvıltıları eşliğinde dinlenmenin, eğlenmenin, spor yapmanın huzuru ve mutluluğunu yaşatmak için tasarlanmış bir otel ve tatil köyü. Ferko tarafından Ilgaz Dağı’nda inşa edilen ve 1750 metrede misafirlerini ağırlayan Ferko Ilgaz Mountain Hotel&Resort, 261 oda ve 538 yatak kapasitesine sahip. Toplam 12 bin 700 metrekarelik alan üzerinde bulunan Ferko Ilgaz Mountain Hotel&Resort; konaklamanın yanında, balo salonu ve konferans salonu ile aynı anda yaklaşık 800 kişiye hizmet verebiliyor. Tesis ayrıca eğlence ve spor olanakları ile profesyonel ihtiyaçlardan kişisel bakıma kadar her şeyi, misafirlerine yüksek hizmet kalitesiyle bir arada sunuyor. Spa merkezi, spor alanları, macera parkı, dağ bisikleti parkuru ve kayak bunlardan sadece birkaçı.Ferko Ilgaz Mountain Hotel&Resort ile beyaza bürünen bir doğanın içinde, seviyenize en uygun pistte kayak ve snowboard yapmanın tadına varabilirsiniz.

Çocukların Kayakla Tanışma Noktası

Sway Hotel kış sporlarıyla öne çıkarak 12 ay boyunca Erzurum’da şehir oteli olarak hizmet veriyor. Kışın beyazın nefes kesen güzelliği, kış sporlarının merkezi, adrenalin ve heyecan tutkunlarının uğrak noktası. Yazın yüksek irtifa sporlarının kalbi Sway Hotel, sizleri farklı bir tatil yaşamaya davet ediyor. Modern mimarisi, masmavi gökyüzünün muhteşem görüntüsünü yansıtan cam kubbesiyle; konfor, eğlence, dinlenmenin atmosferinde bir kış otelinden daha fazlasını sunuyor. Sway çocuklar için farklı programlar sunuyor. Minik kayak meraklıları, eğitmenler gözetiminde hayatlarının ilk kayak deneyimini yaşama ya da bu spor ile ilgili becerilerini artırma imkânını yakalıyor. Sonrasında ise kendilerini sınayabilecekleri, yaş gruplarına göre düzenlenen yarışmalara katılabiliyorlar.Kendileri gibi minik kayakçılarla birlikte Kids Snowpark’ta eğlenceye devam etmek ise günün her saati mümkün.