Kışın Tulum Giyilir Mi Demeyin, Deneyin!

Kış mevsiminin soğuk ve çetin yüzünü gösterdiği şu günlerde, özellikle çalışan kadınların en büyük problemlerinden birisi ‘ne giyeceğim’ sorunu Kimi günler kıyafet dolabının önünde uzun dakikalara varan düşünce eylemine kadar giden bu sorun, sezonun trend ve kurtarıcı parçalarından birkaçını dolabınıza dahil etmeniz ile çözülebilir. İşte o trend ve kurtarıcı parçalardan birisi: kışlık tulumlar.



Yaz mevsiminde tercih edilen tiril tiril uçuşan kumaşlardan tasarlanan tulum modellerinin aksine, daha kalın ve tok kumaşlardan yapılan kışlık tulumlar, genelde boğazlı kazaklar ya da gömlekler ile birlikte kullanılarak hem soğuk havadan korunmanızı hem de cool bir görüntü kazanmanızı sağlıyor.Gece katılmanız gereken herhangi bir davette de tercihinizi kışlık bir tulumdan yana kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken cigarette kesim kısa paça bir tulum tercih ederek altına file çorap giymek ve böylece hem trend hem de şık bir tavır yakalamak olmalıdır. Özellikle sezonun en gözde trendlerinden birisi olan parıltı ve sim hâkimiyetini buram buram hissettiren simli tulumlar, gece davetlerinin gözde parçalarından birisi, bizden söylemesi.