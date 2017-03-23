Kişiye Özel Gelinlik Dikmek, Bizi Heyecanlandırıyor
15 yıl önce kaliteli, şık ve tesettüre uygun gelinlik bulamadığı için kendi gelinliğini kendi hazırlama kararı alan Zehra Koçbay, gelinliği çok beğenilince etrafından gelinlik yapma konusunda talepler alıyor ve kendi dikim yolculuğuna başlıyor.
En zevk aldığı şey ise kendi hazırladığı desenleri nakışlamak...
Gelinliklerinizi tasarlarken nelerden ilham alıyorsunuz?
İnanın hepsi kendi kendine ortaya çıkıyor. Benim ustam annemdir. Ben her şeyi ondan öğrendim. Hali hazırda beraber çalışıyoruz. Kendisi olgunlaşma (dikiş, nakış) mezunu, zevkli ve kendine ait bakışı olan sanatkar biridir. Ben çocukluğumdan itibaren hep nakışların, renklerin, desenlerin içinde büyüdüm. Ne kadar farklı şey görürseniz o kadar ufkunuz açılıyor ve ilhama gerek kalmıyor.
Gelinliğin sezonu var mıdır?
Gelinlik modasını takip etmiyoruz. Çünkü burada önemli olan kişiye yakışacak, beden yapısına uygun gelinliği tasarlamaktır.
Ben sadece gelinlikte değil kıyafette de modaya uyan biri değilim. Nasıl ki hepimiz kendimize özeliz, kıyafetlerimiz de bize ait olmalı ve kendimize ait bir tarzımız olmalı.
Gelin adaylarının sizden özellikle talep ettiği şeyler oluyor mu?
Öncelikle iş yerimizin üçüncü katta olduğunu söylemeliyim. Gelinlik almak için yola çıkan birinin değil, bizi arayan birinin karşısına çıkmaktır amacımız. Çünkü sizi arayarak bulmalarının sebebi; müşterilerinizin tavsiyesi, memnuniyeti ve güveni duymuş olarak gelmeleridir. Böyle olunca süreç çok kolay ilerliyor.
Gelinliklerinizin tasarımında özellikle kullanmaktan zevk aldığınız malzemeler nelerdir? Modelleriniz arasında renkli gelinliklerin de olduğunu görüyoruz.
Kendi hazırladığımız desenleri nakışlamak en zevklisi sanırım. Çünkü tamamen görülmemiş ve kişiye özel bir gelinlik ortaya çıkıyor. Her bir dantelle nakışlanmaya başlayan gelinlik bizim için ayrı bir heyecan. Bize gelinlik diktiren herkes bilir ki onların heyecanına yakındır heyecanımız. Çünkü elinizden çıkan her gelinlik adınızı yaşatır. Kendi gelinliğimi de renkli nakışlarla yapmıştık. Arada renkli gelinlik isteyen müşterilerimiz oluyor.
Gelinlik diktirmeye gelen gelin adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir?
Gelinlik diktirmek istedikleri yer ile ilgili mutlaka tavsiye almalılar. Her genç kızın hayali istediği gibi bir gelinlik giymektir. Şansa bırakmamalılar bu hayali. Bize gelmek isteyenlerin de düğünden 3 ay önce gelmeleri ve randevu almalarını istiyoruz.
En zevk aldığı şey ise kendi hazırladığı desenleri nakışlamak...
Zehra Koçbay
Gelinliklerinizi tasarlarken nelerden ilham alıyorsunuz?
İnanın hepsi kendi kendine ortaya çıkıyor. Benim ustam annemdir. Ben her şeyi ondan öğrendim. Hali hazırda beraber çalışıyoruz. Kendisi olgunlaşma (dikiş, nakış) mezunu, zevkli ve kendine ait bakışı olan sanatkar biridir. Ben çocukluğumdan itibaren hep nakışların, renklerin, desenlerin içinde büyüdüm. Ne kadar farklı şey görürseniz o kadar ufkunuz açılıyor ve ilhama gerek kalmıyor.
Gelinliğin sezonu var mıdır?
Gelinlik modasını takip etmiyoruz. Çünkü burada önemli olan kişiye yakışacak, beden yapısına uygun gelinliği tasarlamaktır.
Ben sadece gelinlikte değil kıyafette de modaya uyan biri değilim. Nasıl ki hepimiz kendimize özeliz, kıyafetlerimiz de bize ait olmalı ve kendimize ait bir tarzımız olmalı.
Gelin adaylarının sizden özellikle talep ettiği şeyler oluyor mu?
Öncelikle iş yerimizin üçüncü katta olduğunu söylemeliyim. Gelinlik almak için yola çıkan birinin değil, bizi arayan birinin karşısına çıkmaktır amacımız. Çünkü sizi arayarak bulmalarının sebebi; müşterilerinizin tavsiyesi, memnuniyeti ve güveni duymuş olarak gelmeleridir. Böyle olunca süreç çok kolay ilerliyor.
Gelinliklerinizin tasarımında özellikle kullanmaktan zevk aldığınız malzemeler nelerdir? Modelleriniz arasında renkli gelinliklerin de olduğunu görüyoruz.
Kendi hazırladığımız desenleri nakışlamak en zevklisi sanırım. Çünkü tamamen görülmemiş ve kişiye özel bir gelinlik ortaya çıkıyor. Her bir dantelle nakışlanmaya başlayan gelinlik bizim için ayrı bir heyecan. Bize gelinlik diktiren herkes bilir ki onların heyecanına yakındır heyecanımız. Çünkü elinizden çıkan her gelinlik adınızı yaşatır. Kendi gelinliğimi de renkli nakışlarla yapmıştık. Arada renkli gelinlik isteyen müşterilerimiz oluyor.
Gelinlik diktirmeye gelen gelin adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir?
Gelinlik diktirmek istedikleri yer ile ilgili mutlaka tavsiye almalılar. Her genç kızın hayali istediği gibi bir gelinlik giymektir. Şansa bırakmamalılar bu hayali. Bize gelmek isteyenlerin de düğünden 3 ay önce gelmeleri ve randevu almalarını istiyoruz.
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