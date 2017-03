Kişiye Özel Gelinlik Dikmek, Bizi Heyecanlandırıyor

En zevk aldığı şey ise kendi hazırladığı desenleri nakışlamak...



Zehra Koçbay

İnanın hepsi kendi kendine ortaya çıkıyor. Benim ustam annemdir. Ben her şeyi ondan öğrendim. Hali hazırda beraber çalışıyoruz. Kendisi olgunlaşma (dikiş, nakış) mezunu, zevkli ve kendine ait bakışı olan sanatkar biridir. Ben çocukluğumdan itibaren hep nakışların, renklerin, desenlerin içinde büyüdüm. Ne kadar farklı şey görürseniz o kadar ufkunuz açılıyor ve ilhama gerek kalmıyor.Gelinlik modasını takip etmiyoruz. Çünkü burada önemli olan kişiye yakışacak, beden yapısına uygun gelinliği tasarlamaktır.Ben sadece gelinlikte değil kıyafette de modaya uyan biri değilim. Nasıl ki hepimiz kendimize özeliz, kıyafetlerimiz de bize ait olmalı ve kendimize ait bir tarzımız olmalı.Öncelikle iş yerimizin üçüncü katta olduğunu söylemeliyim. Gelinlik almak için yola çıkan birinin değil, bizi arayan birinin karşısına çıkmaktır amacımız. Çünkü sizi arayarak bulmalarının sebebi; müşterilerinizin tavsiyesi, memnuniyeti ve güveni duymuş olarak gelmeleridir. Böyle olunca süreç çok kolay ilerliyor.Kendi hazırladığımız desenleri nakışlamak en zevklisi sanırım. Çünkü tamamen görülmemiş ve kişiye özel bir gelinlik ortaya çıkıyor. Her bir dantelle nakışlanmaya başlayan gelinlik bizim için ayrı bir heyecan. Bize gelinlik diktiren herkes bilir ki onların heyecanına yakındır heyecanımız. Çünkü elinizden çıkan her gelinlik adınızı yaşatır. Kendi gelinliğimi de renkli nakışlarla yapmıştık. Arada renkli gelinlik isteyen müşterilerimiz oluyor.Gelinlik diktirmek istedikleri yer ile ilgili mutlaka tavsiye almalılar. Her genç kızın hayali istediği gibi bir gelinlik giymektir. Şansa bırakmamalılar bu hayali. Bize gelmek isteyenlerin de düğünden 3 ay önce gelmeleri ve randevu almalarını istiyoruz.