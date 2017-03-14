Kıyafetlerin Psikoloji İle Bir İlgisi Olmalı!

Peki, sizi mutlu edecek ve evden çıkarken kendinize güvenerek çıkmanızı sağlayacak o sihirli parçalar hangileridir? İşte içerisinde daha mutlu hissetmenizi sağlayan parçalar…



Bir elbise deyip geçmeyin

Maksi elbiselerin oldukça popüler olduğu yeni sezonda çiçekli bir maksi elbise ile tüm bakışları üzerinizde toplamaya ne dersiniz? Üstelik maksi elbiseler için boyunuz yeterince uzun değilse topuklu bootie ya da dolgu topuk ayakkabılardan da yardım alabilirsiniz. Nasılsa eteğinizin altında ayakkabınızın topuğu gözükmeyecek ve siz kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.



Evet, gelip gidip o parçaya baktığınızı biliyoruz. Öyleyse kendinize daha fazla eziyet etmeyin lütfen! Çok beğendiğiniz o parça ile kendinizi şımartabilir ve mutlu hissedebilirsiniz.Bir zamanlar favori jean pantolonunuz haline gelen, üzerinizden çıkarmadığınız fakat sonrasında dolabın bir köşesinde sıkışıp kalan o jean’e şans vermeye ne dersiniz? Eski dostunuz sizi yanıltmayacaktır.Oldukça güzel, kibar ve zarif bir ayakkabı, kendinizi hem daha mutlu hem de daha feminen hissetmeniz için yeter de artar bile.