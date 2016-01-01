‘Kızılay İstanbul’ Halep İçin Seferber Oldu

Yapılan açıklamalarda, Halep’te halkı hedef alan saldırılarda sağ kalmayı başaran sivillerin açlıkla mücadele ettiği belirtildi. Enkazlar arasında yaşam mücadelesi veren siviller için Türk Kızılayı İstanbul Şubesi, bağışçıların desteğiyle bin iki yüz elli ton un yardımı hazırladı.



Tüm dünyanın kör, sağır, dilsiz kaldığı Halep’te; katliamlardan sağ kalmayı başarabilen siviller aynı zamanda açlıkla da mücadele ediyor. Çuvalların üzerine yazılan “Yalnız Değilsiniz” notuyla hazırlanan yardımlar, önümüzdeki günlerde etaplar halinde Halep’e ulaştırılacak.



İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, “Tüm dünyanın gözü önünde büyük bir kıyım yaşanıyor. Her gün öldürülen sivillerin, özellikle çocukların görüntülerinin dünyayı ayağa kaldırması gerekirken maalesef dünya devletlerinden hala etkili bir tepki gelmiyor.olarak dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olanlara yardıma koşmaya devam ediyoruz. İstanbul Şubesi olarak, değerli bağışçılarımızın destekleriyle bin iki yüz elli bin ton un hazırladık. Yardımlarımızın 125 tonu sınır kapısına ulaştırıldı. Hayatta kalanların açlıktan ölmemesi için temel gıda malzemelerine ihtiyaçları var. Farklı yardımlar için de hazırlıklarımız devam ediyor. Dünyaya huzurun gelmesi, kan ve gözyaşının dinmesi için dua ediyoruz.” dedi.Sizler de’teki katliama karşı koymak ve zulüm altındaki insanlara yardım etmek için Kızılay’ın projesine destek verebilir;yazıp 2868’e sms atabilirsiniz.