Kâküllü Saçlar İçin Bakım Önerileri

İşte kâküllü saçlar için birbirinden pratik saç bakım önerileri…



- Eğer kâküllü bir saç modeliniz varsa şampuanınızın nemlendirme özelliğinin yüksek olmaması gerekir. Nemlendirme özelliği fazla olan şampuanlar, kâküllerinizin üstünde ağırlık oluşturur ve hacminin kaybolmasına neden olur.



- Duştan sonra saçlarınızı kurutma makinesi ile kurutmaktan yana değilseniz bile kâkülleriniz için fön makinesinden yararlanmanız gerekecek. Duştan sonra güçlü bir fön makinesi ve fırça kullanarak kâküllerinizi kökten uca tarayarak, kâküllerinizin daha şekilli ve hacimli olmasını sağlayabilirsiniz.



- Kâküllerinize şekil verme zamanlaması önemlidir. Cilt bakımınızı yaparken, nemlendirici ya da güneş kremi sürdükten sonra ve cildinizin ürünü tamamen emdiğinden emin olduktan sonra kâküllerinize şekil verin.



- Kâküllerinizin daha yoğun ve dolgun mu gözükmesini istiyorsunuz? Yapmanız gereken oldukça basit; kâküllerinizin saç diplerine kuru şampuan uygulayarak, parmaklarınızla uyguladığınız bu ürünü dağıtmak.

