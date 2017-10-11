Klasik ve Modern Ezgiler Satranç Müzesi'nde Buluşacak...

Tarihin en eski enstrümanlarından flüt ve gitar, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde Başkentlileri Anadolu’dan Arjantin’e uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Satranç müzesinin etkileyici ortamındaki sezonun son konseri 27 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de müzikseverleri buluşturacak.



Birbirinden özgün etkinliklerle Ankara’nın kültür sanat buluşmalarının adresi olan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi bu kez flüt ve gitar dinletisi ile modern ve klasik bir müzik ziyafetine davet ediyor. Her ayın son Cumartesi günü müzikseverlere kapılarını açan Müze’de, 27 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de flütte Hacettepe Üniversitesi doktora öğrencisi Şafak Ceyhan, gitarda Hacettepe Üniversitesi Gitar Sanat Dalı Araştırma Görevlisi Erkan Mehmet Karagülle farklı ve keyifli bir dinletiyle dinleyicilerle buluşacak.



BİNNUR UÇAKHAN: “SEZONU FLÜT VE GİTAR DİNLETİSİ İLE KAPATIYORUZ”

Hafta sonu ev sahipliği yapacakları flüt ve gitar dinletisinin, 2017 kış sezonunun son konseri olduğunu vurgulayan Gökyay Vakfı Satranç Müze Müdürü Binnur Uçakhan şunları söyledi:



“Kış sezonunu flüt gitar dinletimiz ile kapatıyoruz. Müzemizde her ay farklı konserlere ev sahipliği yapmaya gayret gösteriyoruz. Ankaralı müzikseverlere bu hafta sonu müzemizde çok farklı ve etkileyici bir konser olacağının müjdesini vermek isterim. Konserlerimizde genç arkadaşlarımıza yer vermeye gayret ettik. Genç yeteneklerimizi müzikseverlerle buluşturmaktan, onları desteklemekten ve müzemizin muhteşem ezgilerle beslenmesinden büyük keyif aldık. Hacettepe Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile hazırladığımız konser serileri genç yetenekleri teşvik etmek için de önemli bir etkiye sahip. Bundan sonraki yıllarda da genç yeteneklere ev sahipliği yapmaktan, müzik ile iç içe olmaktan mutluluk duyacağız. Eylül’de müzemizde notalar tekrar yükselmeye başlayacak.”



Başkentli müzikseverler bu farklı ve renkli konserin biletlerini müze gişesinden veya Biletix’ten temin edilebilecekler.

