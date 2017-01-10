Klasikler !f İstanbul’da!

!f Kült’ün bu seneki misafirleri ise John Waters’ın “Multiple Maniacs/Masmanyaklar” ve David Lynch’in “Twin Peaks: Fire Walk with Me/İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü” filmleri olacak. Her iki film de yenilenmiş halleriyle Türkiye’de ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Yıllar Sonra İlk Kez!

Kült filmlerden ilki, John Waters’ın 1970’lerin başında çıkan ve uzun süredir kayıp olan filmi “Multiple Maniacs/Masmanyaklar”.

Yenilenmiş kopyasıyla Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da seyirci önüne çıkacak olan film, Divine’ın hikâyesini konu ediniyor. John Waters’ın senaryosundan kurgusuna neredeyse tek başına kotardığı film; “Pink Flamingos/Pembe Filamingolar”, “Female Trouble”, “Polyester”, “Hairspray”, “Cry-Baby” gibi klasiklerinin de öncüsü sayılan bir başyapıt niteliğinde.

Diziden Önce Film…

!f Kült’ün 2. filmi ise 1992 senesinden “Twin Peaks: Fire Walk with Me/İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü”.

90’ların başında tüm dünyayı ekranlara kilitleyen kült televizyon dizisi “İkiz Tepeler”in sinema filmi de olan “İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü”, Laura Palmer cinayetinin arkasındaki sırları ve Palmer’ın son yedi gününü odağına alarak izleyiciyi karanlık ve ürkütücü bir dünyaya davet ediyor. Bekleyenleri dizinin bu yıl Showtime’da yayınlanacak yeni bölümleri için gün sayarken, filmi ise yenilenmiş kopyasıyla Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da gösterilecek.

Program, 26 Ocak’ta Açıklanıyor!

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin programı 26 Ocak’ta açıklanacak. Biletleri ise İstanbul için 3-5 Şubat, Ankara ve İzmir için de 17-19 Şubat tarihlerinde satışa çıkacak.