Koca Dünya’dan Tanna’ya 5 !f Filmi 32 Şehir, 42 Farklı Noktada!

İş Bankası Maximum Kart ve İş'te Üniversiteli partnerliğinde beşinci kez düzenlenen !f², Anadolu Kültür danışmanlığında ve Mediatriple tarafından sağlanacak online video platform ile gerçekleşecek, Reha Erdem’in son filmi “Koca Dünya”dan yılın en çok konuşulan filmlerinden “Tanna”ya 5 filmi, İstanbul ile aynı anda Anadolu’daki ve komşu ülkelerdeki sinemaseverlerle buluşturacak.



16 Şubat’ta yola çıkacak 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, yılın merakla beklenen filmlerini Türkiye’ye getirmeye devam ediyor. Festivalin özel gösterimleri ve etkinlikleriyle yine çok konuşulacak programında bu yıl, !f² özellikle dikkat çekiyor.



Dünyada ilk kez 8 yıl önce !f İstanbul tarafından başlatılan ‘alternatif film dağıtım ve paylaşım’ projesi !f², İş Bankası Maximum Kart ve İş'te Üniversiteli partnerliğinde düzenleniyor ve Anadolu Kültür danışmanlığında ve Mediatriple tarafından sağlanacak online video platform ile gerçekleşiyor. !f İstanbul programından seçilen 5 özel film Türkiye’de 30 şehrin yanı sıra Gümrü ve Lefkoşa’da sinemaseverlerle buluşuyor. Festivalin son üç günü olan 24, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gösterilecek bu filmler, 32 şehir ve 42 farklı noktada, 15 bin kişiye aynı anda ulaşacak. Ayrıca, Anadolu’nun farklı şehirlerinin toplum merkezlerinde Suriyeli mültecilere özel Arapça altyazılı gösterimler de yapılacak. Gösterimlerin ardından İstanbul’da yönetmenlerle yapılacak söyleşiler internet üzerinden canlı yayınlanacak ve bu şehirlerdeki katılımcılar da sohbeti izleyip, yönetmenlere soru sorabilecek.



Koca Dünya’dan Tanna’ya

Bir festival tarafından dünyada ilk kez gerçekleştirilen ‘alternatif dağıtım ve paylaşım’ projesi !f² kapsamında bu yıl; Reha Erdem’in Venedik Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü’yle dönen, Eylül’de gerçekleşen Adana Film Festivali’nden de “En İyi Film”, “En İyi Görüntü Yönetmeni”, “Türkan Şoray Umut Genç Veren Kadın Oyuncu” ve “Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü” dallarında ödülleri toplayan son filmi “Koca Dünya”; Hindistan’da Google’ın çağrısıyla bir gün boyunca milyonlarca insanın telefonları ya da kameralarıyla kendi hayatlarını kaydetmesi sonucu kurgulanmış Richie Mehta filmi “India in A Day/Bir Günde Hindistan”; David Lynch’in “Fil Adam” klasiğiyle karşılaştırılan, otistik ve oldukça deforme bir bedene sahip Rikard’ın sıcacık hikâyesini konu alan “The Giant/Dev”; genç Kanadalı şair Rosie Ming’in şairler diyarı İran’da kendi geçmişine yaptığı yolculuğu etkileyici çizimlerle izleyeceğimiz animasyonu “Window Horses/Camdan Atlar” ve Londra, Venedik film festivallerinden ödüller toplayan, Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar adaylığına göz kırpan ve bir yeryüzü cennetinde yaşanan büyük bir aşkın gerçek hikâyesini anlatan büyüleyici ve dokunaklı “Tanna”, gösterilecek.



!f² nedir?

!f², bir festival tarafından dünyada ilk kez gerçekleştirilen, 8 yıl önce !f İstanbul tarafından başlatılan ‘alternatif dağıtım ve paylaşım’ projesidir. 5. kez İş Bankası Maximum Kart ve İş'te Üniversiteli partnerliğinde ve ilk yılından beri Anadolu Kültür danışmanlığında düzenlenen !f² kapsamında, !f İstanbul’un farklı bölümlerinden 5 film seçilmekte. Festivalin İstanbul ayağının son üç gününde gösterilen bu 5 film, aynı anda Anadolu’da ve komşu ülkelerdeki şehirlerde sinemaseverlere ulaşıyor.



!f²’yi kimler düzenliyor?

!f² filmlerini !f İstanbul seçiyor, gösterimlerin organizasyonunu şehirlerdeki üniversiteler, dernekler, sanat inisiyatifleri ve sivil toplum kuruluşlarından sinemaseverler yapıyor. Gönüllülüğe dayanan bu işbirliği 7 yıldır kesintisiz sürüyor ve her yıl daha da büyüyor. Siz de bu sinema ağına katılmak ve kendi şehrinizde !f filmlerinin gösterilmesini sağlamak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Gösterimler nasıl gerçekleşiyor?

!f² ortağımız olan internet servis sağlayıcı Mediatriple, seçilen 5 filmi festivalin son üç gününde ortaklarımıza açıyor ve İstanbul’daki gösterim yapılan salonla aynı anda, internet üzerinden gösterime sokuyor. Yüksek görüntü kalitesiyle gösterilen bu filmler aynı anda tüm ortak şehirlerde sinemaseverlere ulaşıyor. İstanbul’daki gösterimlerin ardından filmlerin yönetmenleriyle salonda söyleşi yapılırken ortak şehirlerimizdeki izleyiciler de internet üzerinden bu anı canlı izleyebiliyor ve yönetmene sorularını gönderebiliyor.



2017 !f² ortakları ve gösterim mekânları

Adana Adana Kültür ve Sanat Merkezi

Adıyaman Adıyaman Gençlik ve Kültür Derneği

Afyonkarahisar İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu

Amasya/Merzifon Akif Gülle Kültür Merkezi

Antakya Seyba Butik Cafe

Antalya/Alanya Alanya Ticaret Odası

Antalya/Kaleiçi N’sin Cafe

Balıkesir/Ayvalık Ayvalık Sanat Fabrikası

Balıkesir/Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi

Balıkesir/Karesi Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans Salonu

Batman Batman Kültür ve Sanat Derneği Salonu

Bursa Konak Kültürevi

Bursa/Mudanya Uğur Mumcu Kültür Merkezi

Çanakkale Ece Ayhan Kültürevi

Çanakkale/Adatepe Adatepe Taşmektep

Denizli Kitap Kurdu Kafe

Diyarbakır Eğitim-Sen Çok Amaçlı Salon

Ermenistan/Gümrü Style Sanat Galerisi

Eskişehir/Odunpazarı Hasan Polatkan Kültür Merkezi

Gaziantep Yeşilçam Kafe Üstü-Gösterim Salonu

İzmir/Alaçatı Papazz

İzmir/Seferihisar Çağan Irmak Salonu

Kastamonu Ahmed Yesevi Konferans Salonu

Kayseri AGÜ Konferans Salonu

Kıbrıs/Lefkoşa Hoi Polloi

Malatya İnönü Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi

Manisa/Soma Sosyal Haklar Derneği Soma Temsilciliği

Mardin Sinek Cafe

Mardin/Kızıltepe Daktilo Kültür Sanat Kafe

Mardin/Nusaybin Eğitim-Sen Salonu

Mardin/Ömerli Ömerli Lisesi

Mersin M. İlhan- A. Uğural Salonu

Muğla/Bodrum Gravilya Bodrum

Muğla/Datça Metamorfoz Sanat Evi

Muş Genç Birikim Derneği

Nevşehir/Ürgüp Yusuf Yiğitoğlu Konağı

Rize/Fındıklı Fındıklı Bageni Pansiyon

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi UZEM

Şanlıurfa Mefsad

Trabzon Ruhi Türkyılmaz Sanatevi

Van Mephisto Tiyatro Kafe



Biletler 3 Şubat’ta biletix’te!

İş Bankası Maximum Kart’ın 5. kez ana partnerliğinde ve Mars Cinema Group ortaklığında gerçekleşecek !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin programı 26 Ocak’ta açıklanacak ve biletler 3-5 Şubat tarihlerinde İstanbul için, 17-19 Şubat tarihlerinde de Ankara ve İzmir için biletix’te % 10 indirimle ön satışa çıkacak. Bu yıl da festival biletleri biletix’ten ve sinema gişelerinden satın alınabilecek. Festivalde İş Bankası Maximum Kart sahiplerine özel olarak hazırlanan “Maximum Film” ve “Maximum Müzik” paketleri ile biletlerde % 50 indirim ayrıcalığı sunulacak. İş Bankası Maximum Kart sahipleri, “Maximum Film” paketiyle en az 4, en fazla 20 adet festival sinema biletini, “Maximum Müzik” paketiyle ise en az 2, en fazla 6 adet etkinlik biletini %50 indirimle satın alabilecekler. Paket almayı tercih etmeyen İş Bankası Maximum Kart sahipleri için de film ve etkinlik biletlerinde ön satışta %20 indirim ayrıcalığı sunulacak.















