Kokunuza Karar Verin

Michael Kors White



Bu parfüm çiçeklerin sıcaklığını ve zahmetsiz şıklığını sunuyor. Frezya, ylang, taze yeşiller, menekşe yaprakları, Mısır yasemini, Brezilya gardenyası ve beyaz şakayık ile adeta bir çiçek buketi.



Chloé Love Story



Neroli aromasının ferahlığı, portakal çiçeği ve Madagascar yasemini. Kapanış notasında ise sandal ağacı esintileri havaya karışıyor. Floral bir aşk hikâyesi, taptaze ve kalıcı…



Versace Eros Pour Femme



Limonun saf akoru ve yasemin, duyusal ve yumuşak odunlarla güçlendirilmiş. Zengin Sşakayık taç yaprakları kadifemsi bir dokunuş sağlarken; limon çiçeğinin parıltısı, çiçek akorunu artırırken, Versace’nin anavatanını ve geleneklerini hatırlatıyor.



YSL Black Opium



Kahvenin uyarıcı enerjisi, beyaz çiçeklerin iddialı enerjisi ile buluşuyor. Üst notalarında kahve kokusu ile açılan parfüm, beyaz çiçekler ve yasemin kokusu ile yumuşak bir etki bırakıyor.



La Déesse À



Gül yaprağının zenginliğinin ve ışıltısı, atlı bal ve çiçeksi alt notaların uyumunu gün yüzüne çıkarıyor. Bulgaristan’a özgü 150 adet damascena gülü ile üst notasında armut ve liçi meyvelerinin karışımından elde edilen bitki özünün eşsiz kokusu ortaya muhteşem bir parfüm çıkarıyor.



Chanel Coco Mademoiselle

Modern ve oryantal. Turunçgil ve odunsu notaların ağırlıklı olduğu kokusu ile zarif ve feminen kadınların vazgeçilmezi. Portakal, mandalina, portakal çiçeği, bergamot ile başlayıp; Türk gülü, yasemin ve paçuli ile final yapıyor.



Estee Lauder Beautiful



Binlerce çiçeğin kokusu. Odunsu bir sıcaklık ve turunçgil dokunuşu… Menekşe ve lilyum, gül ve leylak, kadife çiçeği ve portakal çiçeğinden oluşan bir buket.



Gucci Flora



Kokunun özündeki karışık yapı; gül ve Çin’de yetişen, nazik ve az bulunan Osmanthus çiçeğinden oluşuyor. Bu iki güçlü çiçeğin bileşimi mükemmel bir uyuma ulaşarak gülün hafif ve meyvemsi kokusu, Omanthus çiçeğinin hem sert hem de kadifemsi yapısıyla dengelenmiş. Üst notasındaki taze narenciye ve şakayık ise kokuya gençlik katıyor.



Issey Miyake L'Eau D'Issey Florale



Mandalina, gül, zambak ve odunsu notalarla bu parfüm; adeta masalsı bir dünyaya açılmış hissi uyandırıyor.



Chloé See By



Romantik bir dans gibi. Tepe noktada dansı, neroli ve huş ağacı yaprağı açıyor. Kalp nota ile şaşırtıcı bir kontrast sağlayan gardenya taç yaprağı sütü, portakal çiçeği ile karışıyor ve dip notada duyusal beyaz musk açığa çıkıyor.



