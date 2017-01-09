Kosovalı Ressamlar İstanbul’da Buluşuyor!

16 Ocak’ta açılacak olan ‘’Göçmen Renkler/Ngjyra Emigrantë” sergisinde buluşacak olan isimler; İsmet Bölükemini, Pesent Doğan, Daut Hamolar, Eşhref Qahili, Gültekin Serbest ve Fevzi Tüfekçi olarak açıklandı.

Kosova kültürünün tüm dünyaya tanıtımı için sosyo-kültürel etkinlikler gerçekleştiren Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, faaliyetlerinin rotasını bu kez İstanbul’a çevirdi.



Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gülen Aksu Türker, “Kosova’yı kardeş ülke Türkiye’de tanıtma faaliyetlerimizi hep üstüne koyarak devam ettiriyoruz. Bizimle aynı amaca gönül vermiş, uluslararası sergilerde eserleri yer alan, ödüllü Kosovalı ressamlarımızın destekleri bizim için çok değerli. Bu kapsamda dünya çapında tanınmış Kosovalı ressamlarımızı karma bir sergide Türkiye’deki sanatseverlere ulaştırmak için aracı olduk. Birbirinden değerli altı Kosovalı ressamın eserlerinden oluşan ‘’Göçmen Renkler/Ngjyra Emigrantë’’ sergisini Türk sanatseverlerin beğenisine sunmaktan çok mutluyuz. Önümüzdeki yıllarda buna benzer başka sergiler de açacağız.’’ dedi.Altı sanatçıdan toplam 30 eserin yer aldığı sergi, 16 Ocak’ta başlayıp 22 Ocak 2017 tarihine kadar Beşiktaş Belediyesi Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.