Peki, gözlerimizin altında oluşan bu koyu halkaların yok olması için ne yapabiliriz? İşte evde yapacağınız ve oldukça basit malzemeler ile uygulayacağınız en etkili koyu göz halkalarına karşı savaşçılar…



Salatalık

Salatalık içerisinde yüksek oranda su barındıran en önemli besinlerden birisi. İçinde bulunan su, gözaltınızı nemlendirmekle kalmaz aynı zamanda içerisinde bulunan K vitamini ile cilt rengi eşitsizliklerinin giderilmesine yardımcı olur. Bu sebeple buzdolabınızda soğumuş salatalıkları ince ince dilimleyerek gözlerinizin üzerine yerleştirin ve bu şekilde 20 dakika kadar bekleyin. İşte koyu göz halkalarından kurtulmanızın sihirli gücü!



Patates

Patates de en az salatalık kadar etkili olan besinlerden birisidir. Patatesi de buzdolabından çıktıktan sonra gözlerinizin üzerine koyarak gözaltı halkalarınızın yok olmasını sağlayabilirsiniz.



Maydanoz

Maydanoz tam bir vitamin C ve K kaynağıdır. Bu sebeple cildin daha aydınlık ve daha az şiş görünmesine yardımcı olur. Maydanozlu su ile ıslatışmış makyaj temizleme pedini gözlerinizin üstüne yerleştirerek biraz bekleyin. Bu işlemi düzenli yaparsanız koyu halkaların yok olduğunu fark edeceksiniz.



Süt

Süt cildin yumuşak ve parlak olmasına yardımcı olan en önemli besin gruplarının içerisinde yer alır. Sütün mucizevî etkisi için bir kâsenin içine koyun ve pamuğu süt ile ıslatın. Süt ile ıslattığınız pamuğu gözaltlarınıza yerleştirin. 10 dakika bekleyin ve yüzünüzü yıkayın.

