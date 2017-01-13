Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması 16 Mayıs’ta!

Moda tasarımı ve ilgili alanlarda kariyer yapmak, bu yolda ilerlemek isteyen genç yeteneklerin endüstriyle buluştuğu en önemli platform olan yarışma, ayrıca bu sene 25. yaşını da kutluyor.



Geride bıraktığımız 24 yıl boyunca Türkiye’nin en etkili ve önemli moda arşivinin oluşumunda büyük emeği olan KOZA, aynı zamanda bugüne kadar seçilen tüm finalistlerine de Türkiye’nin en tanınmış moda tasarımcıları olma ya da önde gelen moda markalarının tasarım departmanlarının başında bulunma imkânı sağlıyor.



Finalistlere Verilecek Ödüller



Yarışmanın son başvuru tarihi 1 Şubat, final gecesi ise 16 Mayıs’ta yapılacak. Yarışmanın 1.sine Yurtdışı Eğitim Ödülü, ayrıca ilk 3’e de para ödülü verilecek. Bunun dışında yurtiçinde 1 yıllık İngilizce dil eğitimi hakkı da derece kazananlara sağlanacak.



Ayrıca tüm finalistlere İstanbul Moda Akademisi'nin ileri düzey programlarından Moda Tasarımı ve Yönetimi Lisansüstü Diploma Programı'na katılım hakkı, sektörle ilgili uluslararası bir fuara ziyaret hakkı ve Moda Tasarımcıları Derneği’ne 1 yıllık üyelik hakkı da tanınacak.





