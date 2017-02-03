Kozalar, Zorlu PSM’de!

Uluslararası Avignon Festivali’nde Türkiye'den yer alan ilk metin olma başarısını gösteren ve prömiyerini gerçekleştirdikten sonra bir ay boyunca Fransa'da sahnelenen oyun; Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Adalet Ağaoğlu tarafından tek perdelik oyun formatında yazılmış.



Absürd komedi tarzındaki Kozalar, bugüne kadar birçok ekip tarafından düzenlenip sahnelenmiş. Tam da soğuk savaşın devam ettiği dönemde yazılan metin; terör, iç savaş ve mültecilerle ilgili konulara da değinerek güncelliğini koruyor.



Yönetmenliğini Ayşenil Şamlıoğlu’nun yaptığı oyunun oyuncu kadrosunda ise Demet Evgar, Binnur Kaya ve Esra Dermancıoğlu yer alıyor. Oyun, üç kadın karakterin sıradan bir günde, evde gerçekleşen buluşma sırasında başlarına gelenler, korkular ve yabancılaşma gibi temalarla izleyicinin karşısına çıkıyor.