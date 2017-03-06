Kérastase’den Gelin Adaylarına Özel; Chronologiste

Tabii ki o günün parlayan yıldızı olabilmek... Düğün veya diğer özel günlerinizde dikkatleri üzerinize çekmek için de en önemli ayrıntı, saçlarınız.



Kérastase’nin sınırlı sayıda üretilen ikonik ürünü parfümlü güzellik yağı Parfum en Huile Jasmin de Minuit ile saçlarınız hem parlak hem yumuşak olacak…



Alberto Morillas İmzalı İkonik Ürün



Chronologiste serisinin ikonik ürünü Parfum En Huile; parfümlü güzellik yağının muhteşem kokusuna imza atan ve lüks parfümerinin özel parfüm ustası Alberto Morillas; Kérastase için yine en değerli esansları bir araya getirerek Parfum En Huile- Jasmin de Minuit’yi oluşturdu.



Çiçeklerin lüks dokunuşla birleştiği eşsiz kokuda; Hindistan’ın sembol çiçeği Jasmin Sambac, orta notalarında portakal çiçeğinin taze ve özgün esansı olan Neroli çiçekleri ve alt notalarda ise sıcak ve kremsi dokusu ile Hindistan’a özgü bir esans olan sandal ağacı bulunuyor.



Bu etkileyici ürünü sadece en seçkin Kérastase danışman kuaförlerinde bulabilirsiniz...





