Krizi Fırsata Çevirmenin Adı: Dolce&Gabbana

Dünyaca ünlü moda markalarından Dolce&Gabbana’nın yeni pazarlama stratejisi ve krizi fırsata çevirme zekası bir alkışı hak ediyor.



Bilindiği gibi ABD Başkanı Trump’ın eşi Melania Trump’ı siyasi sebeplerden dolayı Marc Jacobs, Sophie Theallet Tom Ford gibi birçok ünlü tasarımcı giydirmeyeceklerini açıklamıştı. Dolce&Gabbana ise tüm bu çağrılara ve müşteri kaybetme riskine karşın Melania Trump’ı giydirdi. Öyle ki first lady Dolce&Gabbana imzalı 50 bin dolarlık paltosu ile günlerce konuşulmuştu.



Marka tüm bunlardan dolayı bir süredir boykota maruz kalıyordu. Ama bunu da neden en büyük markalardan biri olduklarını hatırlatarak aşmasını bildiler. Sosyal medya hesaplarında giderek büyüyen 'BoycottDolceGabbana' hashtag'ini kendilerinden yana çeviren Dolce&Gabbana, insanları kendilerini boykot etmeye davet ediyor. Nasıl mı? 245 dolara satın alacağınız #BoycottDolceGabbana baskılı tişörtlerle…



Tişörtlerin tanıtımı için kendilerini protesto ettikleri bir de kampanya filmi çeken marka, uzun bir süre daha adından söz ettirecek gibi görünüyor.

