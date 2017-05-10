Küçük Bir Tatlı Kaçamağı: Waffle Hamuru Tarifi

Evet, yaza girmeden önce çoğu kadının diyette olduğu ve sıkı rejim programları ile tatlıyı hayatından çıkardığı şu günlerde, bu başlığın tam bir işkence olduğunun farkındayız. Ancak kendinize ufak bir ödül vermeye ne dersiniz? İşte en sevilen tatlılardan birisi olan ve mevsim meyveleri ile tadı daha da güzelleşen waffle tarifi…



Waffle hamuru tarifi

Waffle tatlısının en önemli adımı güzel bir hamur yapmaktır. Waffle hamuru tarifi internette de en çok aranan tariflerden birisi olunca sizin için en pratik ve sonucu en başarılı olan waffle tarifini hazırladık. İşte en pratik ve en lezzetli waffle hamuru tariflerinden birisi…

Malzemeler:

*2 yumurta

*1 kaşık şeker

*Kabartma tozu

*Vanilya

*1 çay kaşığı tuz

*2 bardak un

*1.5 bardak süt

* ½ çay bardağı sıvı yağ

Waffle üzeri malzemeler:

Çikolatalı fındık kreması

*Dilediğiniz meyve ve şekerlemeler



Waffle nasıl yapılır?

Önce derin bir kabın içine yumurtaların beyazlarını ekleyin. Üzerine vanilya koyarak köpük olana kadar çırpın. Ayrı bir kapta yumurtanın sarılarını da şeker ile karıştırın.



Yumurta beyazı içine sıvı yağı, sütü, kabartma tozunu dökün ve karıştırırken un ilave edin. Son olarak yumurta sarılarını da bu karışıma ekleyin ve bir süre daha karıştırın. Waffle hamurunuz hazır.



Waffle nasıl pişirilir?

Hazırladığınız waffle hamurunu waffle pişirme aparatına bir kepçe şeklinde dökün. 5 dakika kadar pişirdikten sonra üzerine dilediğiniz malzemeleri ekleyerek servis edebilirsiniz.

