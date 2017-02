 Küçük Evler İçin Pratik Öneriler

Yaşamın her geçen gün hızlandığı büyük şehirlerde, yaşam alanları giderek küçülüyor. İş dekorasyona geldiğinde ise elimizdeki alanı en iyi nasıl kullanacağımız konusunda birkaç ipucuna sahip olmak büyük önem taşıyor. Buka Sofa’nın Tasarım ve Proje Müdürü Hans Jörg Stöger, eve alınacak her eşyanın çok amaçlı modelini tercih etmenin küçük evler için daha ideal olacağını belirtiyor. Stöger, saklama yeri bulunan ya da farklı şekillerde kullanıldığında ekstra yer kazandıran modellerin tercih edilebileceğini söylüyor.



Yeni yapılan evler eskisi gibi geniş inşa edilmiyor. Küçülen yaşam alanları ile birlikte, mobilya seçiminde pratik ve fonksiyonel olanları tercih etmek de kaçınılmaz oluyor. Her bütçeye uygun, fonksiyonel, kolayca değişen ve konforu ön planda tutan mobilyalar sunan Buka Sofa’nın koleksiyonunda küçük evlere uygun modeller dikkat çekiyor.



Farklı tasarımlarla yaşam alanlarını değiştirmeyi hedefleyenküçük evlerin dekorasyonuyla ilgili olarak; “Eğer küçük bir evde yaşıyorsanız mobilyalarda basit hatları olan, açık renk minimal seçimler yapmak, evinizi olduğundan daha geniş gösterecektir. Üstelik sadece ihtiyacınıza yönelik seçimler yapmak hem kullanışlılık hem alandan tasarruf etmek bakımından size yardımcı olacaktır” dedi.Küçük evler için çok büyük bir değişiklik yapmadan evi daha büyük göstermenin en kolay yollarından biri de oturma odaları için ayaklı mobilyalar seçmekten geçiyor. Buka Sofa’nın her koltuk modeli için sunduğu farklı renk ve materyallerdeki ayak seçenekleri ile salonların dekoruna en uygun ayağı seçerek evlerin havasını değiştirmek mümkün.; “Sadece birkaç gün kalacak misafirler için büyük yataklara veya ekstra odalara artık ihtiyaç olmuyor. Kendi salonunuz için aldığınız kanepe veya puf gibi mobilyaların fonksiyonelliği sayesinde, kanepeler yatağa dönüşerek misafir için harika bir uyku alanı yaratılabilir” dedi.Buka Sofa’nın en fonksiyonel mobilyalarından Pumpkin; kaliteli kılıfı, kolçaklarındaki gizli saklama alanı ve 3 saniyede yatağa dönüşebilen performansıyla hem aile bireylerine hem de misafirlere konfor getiriyor. Balkabağından esinlenilerek tasarlanan Pumpkin koltuğun yanlarında bulunan saklama alanları ve kolçakların geniş yüzeyleri, sehpa ya da komodin olarak kullanılabiliyor. Pumpkin koltuğun ayrıca tek kişilik yatak haline dönüşebilen bir puf modeli de bulunuyor.