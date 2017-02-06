Kurtarıcı Makyaj Hileleri
Az zamanınız var ve hızlı bir makyaj yapıp dışarı çıkmalısınız. İşte böyle bir durumda ya da sabah işe yetişme paniği altında yardımınıza yetişecek makyaj hileleri…
Allık Sürmeye Zamanın Yok Diyene: Balm
Mat rujlar geçen senenin olduğu gibi bu senenin de popüler makyaj ürünlerinden birisi. Fakat mat ruj sürmek normal rujlara oranla biraz daha fazla dikkat ister. Bu sebeple mat ruj uygulayacak vaktiniz yokken sürdüğünüz rujun renginin de parlak olmamasını istiyorsanız, yapmanız gereken rujunuzu basit bir işlem ile matlaştırmaktır. Rujunuzu uyguladıktan sonra üzerine ince bir peçete koyun ve pudra fırçası yardımıyla az miktarda transparan pudrayı peçete üzerinden dudaklarınıza uygulayın. İşte mat rujunuz hazır!
Kuruyan Dudaklar
Kış aylarının dondurucu soğuklarından en çok nasibini alan dudaklar, soğuk havanın etkisi ile kurur ve pul pul soyulur. Bu görüntü elbette güzel görünmeyecektir. Sabah acele bir makyaj yapmanız gerektiğinde karşınıza bu sorunun çıkmasını istemiyorsanız, önleminizi geceden almalısınız.
Nemlendiricinizi geceden sürerek dudaklarınızı hem tüm gece ihtiyaç duyduğu neme kavuşturabilir, hem de sabah oldukça bakımlı ve nemlenmiş dudaklarınıza kolaylıkla ruj sürebilirsiniz.
Allık Sürmeye Zamanın Yok Diyene: Balm
Sabah işe yetişmek ve yetişememek arasındaki o ince çizgidesiniz. Kaybedeceğiniz bir dakika bile sizin için çok değerli. İşte bu gibi durumlarda makyajınızı yaparken allık yerine solgun yüzünüzü pembe tonlu dudak balmı ile daha canlı gösterebilirsiniz. Yapmanız gereken parmak uçlarınıza aldığınız balmı tampon hareketlerle elmacık kemiklerinizin üzerine uygulamak.
Mat Ruj Meselesi
Mat rujlar geçen senenin olduğu gibi bu senenin de popüler makyaj ürünlerinden birisi. Fakat mat ruj sürmek normal rujlara oranla biraz daha fazla dikkat ister. Bu sebeple mat ruj uygulayacak vaktiniz yokken sürdüğünüz rujun renginin de parlak olmamasını istiyorsanız, yapmanız gereken rujunuzu basit bir işlem ile matlaştırmaktır. Rujunuzu uyguladıktan sonra üzerine ince bir peçete koyun ve pudra fırçası yardımıyla az miktarda transparan pudrayı peçete üzerinden dudaklarınıza uygulayın. İşte mat rujunuz hazır!
Kuruyan Dudaklar
Kış aylarının dondurucu soğuklarından en çok nasibini alan dudaklar, soğuk havanın etkisi ile kurur ve pul pul soyulur. Bu görüntü elbette güzel görünmeyecektir. Sabah acele bir makyaj yapmanız gerektiğinde karşınıza bu sorunun çıkmasını istemiyorsanız, önleminizi geceden almalısınız.
Nemlendiricinizi geceden sürerek dudaklarınızı hem tüm gece ihtiyaç duyduğu neme kavuşturabilir, hem de sabah oldukça bakımlı ve nemlenmiş dudaklarınıza kolaylıkla ruj sürebilirsiniz.
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