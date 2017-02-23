Kuru Saçlardan Şikâyetçi Olanlara: Avokadolu Saç Maskesi Tarifi

Öyleyse size hem oldukça az maliyetli hem de çok pratik doğal bir maske tarifi sunacağız: nemlendirici avokado saç maskesi.



Avokadonun mucizesini bu sefer cildiniz yerine saçlarınızda denemeye ve mucize sonucu görmeye hazır mısınız? İşte avokadonun mucizesi…



Avokado maskesi için malzemeler:

*Olgunlaşmış, yumuşak yarım avokado

*Bir yemek kaşığı jojoba yağı, yoksa tatlı badem yağı

*Bir tane yumurta

*Bir yemek kaşığı havuç tohumu yağı



Nasıl hazırlarım?

Yarım avokadonuzu soyarak küçük küçük doğrayın. Ardından püre haline getirin. Eğer avokado sert ise bu işlem için blender ya da el robotu kullanabilirsiniz. Hazırladığınız pürenin üzerine yumurta kırın. Bu karışımın içerisinde jojoba yağı ve havuç tohumu yağını da ekleyerek bir çatal yardımıyla avokadolar ile tüm malzemeleri güzelce birbirine yedirin. Karışım homojen hale gelince kirli saçınıza masaj yaparak uygulayın. Maskeyi saçınıza güzelce yedirdikten sonra saçınızı toplayın ve saçınızı streç filmle sarın. Bu şekilde 20 dakika beklemeniz gerekiyor.



Bekleme esnasında saçınızı fön makinesi yardımıyla ısıtarak etkiyi daha hızlandırabilirsiniz. Bu işlemin ardından saçınızı ılık su ile yıkayın ve avokadonun saçlarınızdaki etkisini gözlerinizle görün.

