Kusursuz Bir Yaza Hazırlık



Keyifli Bir Yaza Hazırlanın



Forma girmek, zinde kalmak istiyorsanız; şimdi değişim zamanı. Therapia Spa’da 1 Mart -1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek yaza hazırlık kampını kaçırmayın. Çok geç olmadan, önümüzde vakit varken fazlalıklarınızdan kurtulun, yenilenin ve forma girin. Doğru bir sistem ve programla bunu gerçekleştirmek ve kusursuz bir yaz geçirmek hayal değil.



Dopdolu Bir Kamp Programı Therapia Spa’da!



Stresli ve yorucu hayatın olumsuz etkilerinden arınmak, ruhunuzu ve vücudunuzu forma sokarak yaza girmeye hazır mısınız? Fitness koçu ile birebir dersler, Boğaz’da yürüyüş, Belgrad Ormanı’nda pilates yapmaya ne dersiniz? Üstelik size beslenme danışmanlığı verip forma girmenizi sağlayacağız desek... Tüm bunlara cevabınız ‘Evet’ ise; Boğaz’ın en büyük lüks yaşam ve yeniden doğuş merkezi Therapia Spa’da gerçekleşecek kampa katılmak için şimdiden yerinizi ayırtın.



Program Çizelgesi



18 yaş ve üzeri misafirler

Kalp, şeker, troid, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olmayan misafirler,

Hamilelik döneminde olan misafirlerimiz katılamaz,

Son 6 ayda herhangi bir operasyon geçirmemiş misafirlerimiz