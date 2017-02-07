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Kusursuz Bir Yaza Hazırlık

Kusursuz Bir Yaza Hazırlık

The Grand Tarabya’da bulunan SPA Therapia, yaza formda ve zinde girmek isteyen herkesi 1 Mart -1 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği yaz kampına bekliyor. Yaz boyunca iyi hissetmek için şimdiden Therapia’daki yerinizi ayırtın.


Keyifli Bir Yaza Hazırlanın
 
Forma girmek, zinde kalmak istiyorsanız; şimdi değişim zamanı. Therapia Spa’da 1 Mart -1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek yaza hazırlık kampını kaçırmayın. Çok geç olmadan, önümüzde vakit varken fazlalıklarınızdan kurtulun, yenilenin ve forma girin. Doğru bir sistem ve programla bunu gerçekleştirmek ve kusursuz bir yaz geçirmek hayal değil.

Dopdolu Bir Kamp Programı Therapia Spa’da!

Stresli ve yorucu hayatın olumsuz etkilerinden arınmak, ruhunuzu ve vücudunuzu forma sokarak yaza girmeye hazır mısınız? Fitness koçu ile birebir dersler, Boğaz’da yürüyüş, Belgrad Ormanı’nda pilates yapmaya ne dersiniz? Üstelik size beslenme danışmanlığı verip forma girmenizi sağlayacağız desek... Tüm bunlara cevabınız ‘Evet’ ise; Boğaz’ın en büyük lüks yaşam ve yeniden doğuş merkezi Therapia Spa’da gerçekleşecek kampa katılmak için şimdiden yerinizi ayırtın. 
                              
Program Çizelgesi
 


Programa Kimler Katılmalı?
  • 18 yaş ve üzeri misafirler
  • Kalp, şeker, troid, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olmayan misafirler,
  • Hamilelik döneminde olan misafirlerimiz katılamaz,
  • Son 6 ayda herhangi bir operasyon geçirmemiş misafirlerimiz

Verilen Hizmetler
  • Yaza Hazırlık Kampı zayıflama programı değildir, vücudunuzu forma sokmak için uygun antreman ve  sadece beslenme danışmanlığı verilir.
  • Programa, doktorunuzdan alacağınız sağlığınız açısından programa katılabileceğinizi gösteren rapor getirilmelidir.
  • Kampa katılan misafirlerimizin, Spa Merkezimizden alacağı masaj/bakım tutarlarına %20, yiyecek&içecek harcamalarına %10 indirim uygulanacaktır.
  • Ücretsiz otopark hakkı programa dahildir.
  • Ücretsiz dolap verilecektir.
  • Programa başlamadan ve her ay başlangıcında detaylı ölçümler yapılıp , bireysel koçunuz tarafından değerlendirme yapılacaktır.
  • Haftada bir antreman sonrası fotoğraflarınız çekilip bir önceki haliyle kıyaslanacaktır.
  • Cumartesi günleri koçumuzla birlikte stüdyomuzda toplanıp spor programına dahil olan kişilerin sağlıklı beslenme üzerine bilinmesi gerekenleri konuşacağız, ardından koçumuzun sağlıklı ikramlarını tadacağız.
 
Detaylar için; 0 212 363 33 10 spa@thegrandtarabya.com
 
 


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