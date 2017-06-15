Lacivert’ten Yaz Mevsimine Özel Lezzetler



Lacivert, yeni lezzetleriyle yazın tadını çıkarabileceğiniz serin terasında lezzet şöleni yaşatıyor. Boğaza hakim konumu ve kaliteli hizmet anlayışı ile İstanbul’un en seçkin restoranlarından biri olan Lacivert’in menüsü yenilendi. Lacivert, mevsiminde taze ürünlerle hazırladığı lezzetleri ve Boğaz manzaralı geniş terası ile misafirlerine keyifli bir deneyim sunuyor.



Lacivert’in Executive Şef’i Hüseyin Ceylan ve ekibinin hazırladığı yeni menüde bulunan “Füme Patlıcanlı Tuna Carpaccio”, ton balığı, parmesan, patlıcan füme, enginar cipsi ile sunuluyor. “Avokadolu Somon Füme Salatası” ise Akdeniz yeşillikleri, kırmızı soğan ve kapari ile lezzetlendiriliyor. Kuzu göbeği mantarı, bebek havuç, kabak, fırın rezene ve enginar ile hazırlanan “Izgara Kuzu Karski” menünün imza lezzeti olarak ön plana çıkarken siyah mercimek, kinoa ve bezelye ile servis edilen “Izgara Sarıağız Balığı” tadıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Misafirlerine Akdeniz lezzetlerinin en güzel örneklerini sunan Lacivert’in yeni menüsünde bulunan “Karidesli Caramelle” hem deniz mahsulü hem de makarna severlere enfes bir lezzet sunuyor.Yemekleri olduğu kadar tatlılarıyla da adından söz ettiren Lacivert’in yeni menüsünde bulunan “Bitter Çikolatalı Tart” ve “Ananaslı Karamelli Kek” sunumları ve lezzetleriyle hafızalara kazınıyor.Misafirler mekâna Rumelihisarı’ndan hareket eden Lacivert’in teknesi ile ücretsiz olarak İstanbul trafiğine takılmadan 4 dakikalık bir yolculuk ile ulaşabilirler.