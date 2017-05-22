LC WAIKIKI İLE BU YAZ BİR BAŞKA GÜZEL
LC Waikiki, yaz koleksiyonu ile çeşitlenip renkleniyor, yazın heyecanı gardıroplardan sokağa taşıyor.
LC Waikiki, gelmesini dört gözle beklediğimiz, içimizi kıpırdatan yaz mevsimine özel hazırladığı koleksiyonunda hareketli parçalar yer alıyor.
LC Waikiki Kadını Rahatlığın, Şıklığın, Doğallığın İzinde
LC Waikiki kadın yaz koleksiyonu, günün her anında sezonun öne çıkan modellerini rahatlıkla taşımak isteyenlere şık seçenekler sunuyor. Mavi, beyaz, pudra renklerin hakim olduğu çizgili kumaş pantolonlar ofis şıklığınızın tamamlayıcısı olacak. Rengarenk basic tişörtler ile tamamlayacağınız rahat ve şık, efil efil emprime pantolonlar ise gardırobunuzun en sık kullanılan parçaları arasında yer alacak.
Desenli ve çeşit çeşit tulumların boy gösterdiği koleksiyonda, Jean’ler ve beyaz skinny pantolonlar, omuz dekolteli, desenli, çiçekli emprime bluzlar ve tişörtler ile tamamlanacak. Bu yaz çiçekli desenler, beyaz, mavi, yeşil ve krem renklerinin ön planda olduğu modeller ile yaz mevsiminde rüzgar gibi eseceksiniz.
LC Waikiki Erkekleri Bu Yaz Jean Pantolon ve Şortlar ile hem Doğal hem Tarz Sahibi
LC Waikiki erkek yaz koleksiyonuna, yırtık jean pantolonların ve şortların üzerine deniz esintisinden ilham alarak hazırlanan çizimler ve renkler hakim.
Uçuk mavi, lacivert ya da desenli gömlekleri skinny beyaz pantolonlarla kombinleyerek casual bir görünüm sağlayabilir veya kanvas pantolonla kombinleyerek tarzınızı ve şıklığınızı konuşturabilirsiniz.
LC Waikiki, gelmesini dört gözle beklediğimiz, içimizi kıpırdatan yaz mevsimine özel hazırladığı koleksiyonunda hareketli parçalar yer alıyor.
LC Waikiki Kadını Rahatlığın, Şıklığın, Doğallığın İzinde
LC Waikiki kadın yaz koleksiyonu, günün her anında sezonun öne çıkan modellerini rahatlıkla taşımak isteyenlere şık seçenekler sunuyor. Mavi, beyaz, pudra renklerin hakim olduğu çizgili kumaş pantolonlar ofis şıklığınızın tamamlayıcısı olacak. Rengarenk basic tişörtler ile tamamlayacağınız rahat ve şık, efil efil emprime pantolonlar ise gardırobunuzun en sık kullanılan parçaları arasında yer alacak.
Desenli ve çeşit çeşit tulumların boy gösterdiği koleksiyonda, Jean’ler ve beyaz skinny pantolonlar, omuz dekolteli, desenli, çiçekli emprime bluzlar ve tişörtler ile tamamlanacak. Bu yaz çiçekli desenler, beyaz, mavi, yeşil ve krem renklerinin ön planda olduğu modeller ile yaz mevsiminde rüzgar gibi eseceksiniz.
LC Waikiki Erkekleri Bu Yaz Jean Pantolon ve Şortlar ile hem Doğal hem Tarz Sahibi
LC Waikiki erkek yaz koleksiyonuna, yırtık jean pantolonların ve şortların üzerine deniz esintisinden ilham alarak hazırlanan çizimler ve renkler hakim.
Uçuk mavi, lacivert ya da desenli gömlekleri skinny beyaz pantolonlarla kombinleyerek casual bir görünüm sağlayabilir veya kanvas pantolonla kombinleyerek tarzınızı ve şıklığınızı konuşturabilirsiniz.
Benzer Haberler
Stan Smith Modeline ‘Yaz Geldi’: Summer CanvasAdidas Stan Smith modeline yazı getirdi!
Mezuniyet Gecesinin Yıldızı Sen Ol!Mezuniyet, hayatımızdaki en özel günlerden biri dolayısıyla en ..
Denim’de Son Moda: Armalı Kot CeketlerSezonun en trend ve en popüler parçalarından birisi olan, haval..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.