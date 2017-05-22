LC WAIKIKI İLE BU YAZ BİR BAŞKA GÜZEL

LC Waikiki, gelmesini dört gözle beklediğimiz, içimizi kıpırdatan yaz mevsimine özel hazırladığı koleksiyonunda hareketli parçalar yer alıyor.



LC Waikiki kadın yaz koleksiyonu, günün her anında sezonun öne çıkan modellerini rahatlıkla taşımak isteyenlere şık seçenekler sunuyor. Mavi, beyaz, pudra renklerin hakim olduğu çizgili kumaş pantolonlar ofis şıklığınızın tamamlayıcısı olacak. Rengarenk basic tişörtler ile tamamlayacağınız rahat ve şık, efil efil emprime pantolonlar ise gardırobunuzun en sık kullanılan parçaları arasında yer alacak.Desenli ve çeşit çeşit tulumların boy gösterdiği koleksiyonda, Jean’ler ve beyaz skinny pantolonlar, omuz dekolteli, desenli, çiçekli emprime bluzlar ve tişörtler ile tamamlanacak. Bu yaz çiçekli desenler, beyaz, mavi, yeşil ve krem renklerinin ön planda olduğu modeller ile yaz mevsiminde rüzgar gibi eseceksiniz.LC Waikiki erkek yaz koleksiyonuna, yırtık jean pantolonların ve şortların üzerine deniz esintisinden ilham alarak hazırlanan çizimler ve renkler hakim.Uçuk mavi, lacivert ya da desenli gömlekleri skinny beyaz pantolonlarla kombinleyerek casual bir görünüm sağlayabilir veya kanvas pantolonla kombinleyerek tarzınızı ve şıklığınızı konuşturabilirsiniz.