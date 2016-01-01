Lezzetli Balık Yemenin Püf Noktaları

Keyifli aile toplantılarında, büyük ziyafet masalarında vazgeçilmez balık şöleninin yaşanacağı bu dönemde, Ataşehir’in sevilen mekânlarından Beluga Fish Gourmet’nin Şefi Cengiz Nalbant lezzetli balık yemenin de püf noktaları olduğunu söylüyor. Dikkat edilmesi gerekenleri sıralarken de denizden çıkan taze balığın pişip dağılmaması için 4-5 saat dinlendirilmesi konusunda uyarılarda bulundu.



Yenilikçi lezzetleri ve kalite anlayışıyla sektöründe sevilen, ünlü isimlerin de tercihi olan Beluga Fish Gourmet’nin şefi Cengiz Nalbant; kömür ızgarasında pişirilen balığın sağlık ve lezzet açısından daha uygun olduğunu vurgulayarak balık yemenin püf noktalarını sevenleri için sıraladı. İşte o püf noktalar...



- Balığın lezzetini alabilmek için mevsiminde yiyin.



- Balığı kılçığıyla pişirin. Kılçığıyla pişirilen balıklar şüphesiz daha lezzetli olur.



- Balık eti çok narindir. Bu yüzden denizden çıkan taze balığın pişerken dağılmaması için 4-5 saat dinlendirildikten sonra pişirilmeli.



- Balığı ızgara olarak tercih edin, bu sağlık ve lezzet açısından en uygun pişirme yöntemidir.



- Balığınızı evde yiyemiyorsanız da dışarıda usta ellerden, güvendiğiniz yerlerden yemeye dikkat edin...





