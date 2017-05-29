Lierac Yenilenen Temizleyici Koleksiyonu İle İddialı

Günümüzde birçok kadın kullandığı temizleme ürünlerinin etkinliği açısından beklentilerini karşılayamıyor... Bunun yanı sıra her geçen gün artan hava kirliliği gibi dış faktörler ve buna ek iç faktörler yüz derisi üzerinde boğucu etki yaratmakta. Kirlenme oluştuğunda serbest radikallerin üretimi hızlanıyor ve bunun sonucu olarak cilt donuklaşıyor. Erken yaşlanma belirtileri görülmeye başlıyor.



Lierac tarafından biyolojik araştırmalara dayanılarak geliştirilen yenilikçi yüz temizleme koleksiyonu hem yüzey hem de derinlemesine cilt temizliğinde üstün etki gösteriyor. Yeni seri, yüzeyde hava kirliliği ve makyaja odaklanırken derinlemesine temizlikte cildi terden, sebumdan ve ölü hücrelerden arındırıyor.



Bu yeni koleksiyonun sahip olduğu özel içeriklerden ‘mikro-mıknatıs’ temizleyiciler yüzeyde ve daha derinlerde bulunan kirliliği hapsediyor ve uzaklaştırıyor. Enzimatik mikro soyucular ise cildi ölü hücrelerden temizliyor. Buna ek olarak nilüfer özü koruyucu, hyalüronik asit ise ‘anti-aging’ etkisi sağlıyor.



Anında Etki



Yüzde 75 : Fırçalı profesyonel temizleyicilerden daha etkili

Yüzde 96 : Daha temiz bir cilt

Yüzde 96 : Daha parlak bir cilt

Yüzde 82 : Ciltte daha az gözenek

Yüzde 100 : Yumuşak ve rahatlamış bir cilt



28 Gün Sonra



Yüzde 95 : Daha kaliteli bir cilt

Yüzde 100 : Yumuşak bir cilt





