Lıerac’dan Koyu Lekelere Karşı Yenilikçi Yaklaşım; Lumılogıe



Günümüzde her 2 kadından 1’i pigmentasyon izlerinden ötürü şikayetçi. Pigmentasyon izleri güneş ışınları, kirlilik, yaşam tarzı gibi dış etkenlerin yanı sıra yaş, hormonal değişiklikler gibi iç etkenlere bağlı olarak da belirebiliyor. Lierac tarafından led ve peeling estetik tekniklerinin kombinasyonu ile yaratılan Lumılogıe, yeni ortaya çıkan, görünür ve inatçı olmak üzere her tip koyu leke üzerinde etki sağlıyor. Koyu lekeleri daha az görünür hale getiren gündüz konsantresi ve anında pürüzsüzleştirici etkiye sahip gece konsantresi olmak üzere 2 bölümden oluşan Lumılogıe, manolya ve beyaz misk birleşiminden elde edilen çiçeksi ve hoş bir kokuya sahip.



Anında

Yüzde 80 : Daha iyi cilt görünümü

Yüzde 85 : Daha eşit cilt tonu



7 gün sonra

Yüzde 89 : Daha aydınlık görünüm

Yüzde 84 : Daha eşit cilt görünümü

Yüzde 80 : Daha net cilt görünümü



1 ay sonra

3 tip koyu leke üzerinde etki

Yüzde 86 : Yeni ortaya çıkan koyu lekeler

Yüzde 88 : Görünür koyu lekeler

Yüzde 81 : İnatçı koyu lekeler



2 ay sonra

Yüzde 72 : Cilt daha genç görünür

Yüzde 89 : Cilt ışıltı kazanır

+ Yüzde 50 : Maksimum aydınlanma etkisi





